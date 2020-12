Felicity Jones: Główna bohaterka jest w ciąży

Co robi reżyser, kiedy dowiaduje się, że jego główna aktorka spodziewa się dziecka? Szuka innej? Rozmawia z grafikami komputerowymi o usunięciu "brzuszka"? Nie, George Clooney dla Felicity Jones wpisał jej ciążę w fabułę "Nieba o północy". Kto nie zrobiłby tego samego dla takiej aktorki? Choć ona sama bała się, że straci rolę.

Felicity Jones /Karwai Tang/WireImage /Getty Images

Słynna Ruth Bader Ginsburg, legendarna sędzia Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych w "On the Basis of Sex"; Jane Hawking, przyjaciółka, pierwsza żona i wielka miłość Stephena Hawkinga w "Teorii wszystkiego"; Jyn Erso wojująca w świecie "Łotra 1. Gwiezdnych wojen - historii"; wreszcie Amelia Wren, XIX-wieczna pogromczyni balonów do latania w "The Aeronauts"... Prawdziwe i fikcyjne bohaterki. Zawsze intrygujące.



Reklama

Mierząca 160 cm wzrostu Brytyjka Felicity Jones już od kilkunastu lat zachwyca widzów rolami nietuzinkowych dziewczyn i kobiet, nieposkromionych, silnych, drobnych i wielkich zarazem, idących po swoje, motywujących, inspirujących, kochających. Ta ciągle młoda aktorka (urodziła się w 1983 roku) ma w sobie niezwykłą siłę i czarującą charyzmę. Dziś należy do grona najbardziej rozchwytywanych brytyjskich gwiazd.

Najpierw edukacja

Miała 10 lat, kiedy zapisała się do kółka teatralnego - zapatrzona trochę w wuja, aktora Michaela Hadleya. Niecałe trzy lata później dostała swój pierwszy płatny angaż telewizyjny - do młodzieżowego filmu przygodowego "Treasure Seekers". Na planie zjawiła się również Keira Knightley. "Pamiętam, że podobało mi się, jak poważnie nas traktowano, chociaż byłyśmy dziećmi" - wspomina w rozmowie z "The Guardian". Zanim się obejrzała, zaczęła na stałe gościć w znanych i lubianych w Wielkiej Brytanii serialowych produkcjach: "The Worst Witch", "Weirdsister College", "Servants", "Cape Wrath", a także w słuchowisku BBC 4 "The Archers".



Popularność nie uderzyła jej jednak do głowy, a rodzice zadbali o to, aby zdobyła solidne wykształcenie. Najpierw szkoła, potem aktorstwo - tak brzmiało domowe motto. "Z tego powodu traktowałam je wtedy bardziej jak hobby. To była świetna zabawa" - wyjaśnia w tym samym wywiadzie. Po ukończeniu King Edward VI Handsworth School w rodzinnym Birmingham, gdzie zdała brytyjską maturę - A-levels, dostała się na studia na Oxfordzie. Wybrała anglistykę, ale nie porzuciła sztuki. Regularnie pojawiała się na deskach studenckiego teatru i jeździła do Londynu na przesłuchania do kolejnych filmów i sztuk. Wzorowa aktorska kariera - krok po kroku.



Felicity Jones: Z twarzą Audrey Hepburn 1 / 11 Krytycy dostrzegają w niej nową Audrey Hepburn. W istocie, dziewczęca uroda będąca wizytowką brytyjskiej aktorki Felicity Jones, niejednorotnie sprawiała, że artystka grała o wiele młodsze od siebie bohaterki. Nie ma niestety szczęścia do polskich ekranów, gdzie dotychczas mogliśmy oglądać ją jedynie w trzech produkcjach: "Cheri" (2009), "Histerii - Romantycznej historii wibratora" (2011) oraz "Teorii wszystkiego" (2014). Przybliżamy sylwetkę jednej z najbardziej utalentowanych brytyjskich aktorek - fot. Stuart Wilson Źródło: Getty Images/Flash Press Media udostępnij

Do kina weszła razem z tymi, których regularnie wpadała na korytarzach biur castingowych. To naprawdę imponująca trupa - w "The Guardian" wymienia jej członków: Carey Mulligan, Andrea Riseborough, Eddie Redmayne, Andrew Garfield, Tom Hardy. "Nadal się przyjaźnimy. Zawsze ciekawi mnie to, jakich wyborów dokonują: Ooo, czyli teraz jest w TEJ sztuce. Interesujące... To zdrowa rywalizacja. Dobrze czuć ten głód" - komentuje na łamach dziennika.

Od nominowanej do Oscara kreacji w "Teorii wszystkiego" (2014) Jamesa Marsha może przebierać w rolach. Przynajmniej tak wygląda to z boku - każdego roku do widzów trafia przynajmniej jeden, czasami dwa filmy z jej udziałem. Ostatnio zdecydowała się na "Niebo o północy", postapokaliptyczną produkcję Netfliksa (w Polsce od 23 grudnia) - wyreżyserowaną przez George’a Clooneya na podstawie bestsellerowej powieści Lily Brooks-Dalton z 2016 roku. Miało być wspaniale, gdy pojawił się tyci "problem".

Telefon do Clooneya

Ekipa już weszła na plan, kiedy Felicity zadzwoniła do Clooneya i oznajmiła: "Mam dla ciebie małą niespodziankę!". Trzeci miesiąc ciąży. "Ok, super. Super" - odpowiedział Clooney. Razem z producentem "Nieba..." Grantem Heslovem uchodzą za najbardziej otwarty i życzliwy wobec ekipy i obsady tandem w Hollywood. "Nie mieliśmy nic do dodania poza gratulacjami. To była fantastyczna i ekscytująca wiadomość" - opowiada Clooney. "Ale było to też dla nas wyzwanie" - przyznaje.



Felicity, chociaż pewności siebie jej nie brakuje, miała drżące dłonie, gdy wybierała numer reżysera. "Bałam się, że stracę pracę. To zdarza się znacznie częściej niż powinno" - mówi w wywiadzie dla "The Independent". W tym przypadku nie byłoby to może nawet tak nieuzasadnione - Clooney i Heslov zaangażowali ją przecież do roli Sully, astronautki, która razem z załogą statku kosmicznego Æther usiłuje wrócić na Ziemię po długiej misji na planecie K-23, potencjalnie nowym domu dla ludzkości. Gdzie tu miejsce na ciążę? A jednak...



Ciąża w kosmosie - co w tym dziwnego?

"Wiesz co, główna bohaterka jest w ciąży" - Clooney oświadczył Heslovovi po namyśle i kilku przymiarkach do tego, w jaki sposób poradzić sobie z pracą nad filmem i nowinami od Felicity. "Bohaterka, która na dwa lata poleciała w kosmos. Tak się zdarza. To nie pierwsza taka sytuacja w historii. Myślę, że musimy się z tym pogodzić i wpleść to w fabułę. Tak naprawdę może to sprawić, że film będzie bardziej przejmujący" - dodał i szybko przekonał do tego również scenarzystę Marka L. Smitha ("Zjawa"). Ostatecznie przesłanie "Nieba o północy" na tym na pewno zyskało, wniosło nowe warstwy znaczeniowe i jeszcze jedno źródło napięcia - obok końca świata...

Akcja bowiem rozwija się dwutorowo: z jednej strony załoga Æther leci z powrotem na Ziemię, przy okazji mierząc się z różnymi kosmicznymi wyzwaniami, z drugiej - na Arktyce w opustoszałej bazie naukowiec Augustine (w tej roli sam Clooney), trzy tygodnie po tajemniczym incydencie, który rozpoczął globalną zagładę wszelkiego życia, stara się ostrzec astronautów. Nie mają już po co lądować.

"Nie możemy panować nad wielkimi zdarzeniami, ale nad małymi - owszem. I to najlepszy też sposób, żeby wpływać na te większe, które nas przerastają. Ciąża Felicity bardzo zwróciła na to uwagę i pogłębiła pytania zadawane przez nasz film" - opowiada Interii David Oyelowo, który zagrał Adewole, również członka załogi Æther. To właśnie jego scenarzysta uczynił ojcem dziecka Sully. Ludzkości nie uratuje, ale może walczyć o nienarodzone jeszcze istnienie. "To był dar dla całej fabuły" - przekonuje. "Chodziło już nie tylko o próby nawiązania zerwanej niespodziewanie łączności z Ziemią, powrót na nią, ale i ochronę nowego, niczego nieświadomego życia. A potem okazuje się, że to też nadzieja dla całej ludzkości. Ciąża Felicity wywołała wspaniałą falę".