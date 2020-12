Felicity Huffman dostała pierwszą rolę po wyjściu z więzienia

Felicity Huffman, która zyskała sławę dzięki serialowi „Gotowe na wszystko”, odbudowuje swoją karierę, po tym jak spędziła 11 dni w więzieniu, w ramach kary za wręczenie łapówki. Dostała rolę w serialu komediowym o drużynie baseballowej.

Felicity Huffman /Christopher Polk /Getty Images

Rok temu Huffman przyznała się, że w 2017 roku wręczyła 15 tysięcy dolarów łapówki w zamian za ułatwienie przyjęcia jej córki na studia w jednej z lepszych amerykańskich uczelni. Za łapówkarstwo aktorka została skazana na 14 dni więzienia (z czego odsiedziała 11) i 250 godzin prac społecznych. Musiała też zapłacić grzywnę w wysokości 30 tysięcy dolarów (ponad 116 tysięcy złotych).



Z tak mocno zszarganym wizerunkiem odnalezienie się na rynku pracy nie było łatwe. Wtedy pomocną dłoń wyciągnęła do niej telewizja ABC - ta sama, która wyprodukowała serial "Gotowe na wszystko" i "American Crime" z Huffman w roli głównej. Zaangażowano ją do serialu komediowego inspirowanego życiem Susan Savage, która po nagłej śmierci swojego męża, została właścicielką drużyny baseballowej z niższej ligi, Sacramento River Cats, zastępując go na tym stanowisku. Wyzwaniem dla Savage jest też to, że wychowuje syna z zespołem Downa. Niepodziewanie, pod jej skrzydłami drużyna przeżywa rozkwit i odnosi sukcesy.



58-letnia laureatka nagrody Emmy i Złotego Globu wcieli się właśnie w postać Savage. Z kolei jej niepełnosprawnego syna zagra Zack Gottsagen, znany z komediodramatu "Sokół z masłem orzechowym".



Tytuł serialu nie jest na razie znany. Serwis Deadline podaje, że będzie to zabawna, zaskakująca, a momentami wzruszająca opowieść o miłości, stracie, rodzinie i baseballu.