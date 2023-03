Farrah Fawcett rozpoczęła aktorską przygodę pod koniec lat 60. XX wieku od ról w... telewizyjnych reklamach. Z czasem zaczęła też otrzymywać propozycje gościnnych występów w telewizyjnych produkcjach. Oglądaliśmy ją m.in. w serialu "The Six Million Dollar Man" oraz kryminale 'Harry O".

Farrah Fawcett: Zmarła tego samego dnia co Michael Jackson

Największą popularność przyniosła jej jednak rola Jill Munroe w serialu "Aniołki Charliego" . "Na początku myślałam, że show odniósł sukces, bo tak dobrze grałyśmy. Potem zrozumiałam, że to dlatego, że żadna z nas nie nosiła stanika" - tak Fawcett skomentowała powodzenie serialu.

Farrah Fawcett, jedna z "Aniołków Charliego" z telewizyjnego serialu z lat 70., była jedną z największych gwiazd amerykańskiej telewizji. Zmarła w 2009 roku po przegraniu trzyletniej walki z rakiem. Miała 62 lata.

Udział w "Aniołkach Charliego" uczynił z Fawcett jedną z największych gwiazd amerykańskiej telewizji. Plakat reklamujący serial z aktorką w stroju kąpielowym rozszedł się w 20 milionach egzemplarzy; okazało się, że aktorka więcej zarobiła za wpływy ze sprzedaży postera niż za udział w samej produkcji.

Po zakończeniu przygody z "Aniołkami..." Fawcett mogliśmy oglądać na kinowych ekranach w o wiele bardziej wymagających kreacjach. Występ w thrillerze "Skrajności" przyniósł jej nominację do Złotego Globu. W trakcie kariery otrzymała aż 6 nominacji do tej prestiżowej nagrody, czterokrotnie nominowana była również do nagród Emmy. Od 1979 roku jej wieloletnim partnerem był znany aktor Ryan O'Neal , z którym Fawcett miała syna Redmonda.

We wrześniu 2006 lekarze zdiagnozowali u Fawcett raka jelita grubego. Cztery miesiące później uznali, że przezwyciężyła chorobę, ale jej nawrót nastąpił w maju 2007 roku.

Farrah Fawcett zmarła 25 czerwca 2009 roku, tego samego dnia, co Michael Jackson. Miała 62 lata.

W 2009 roku premierę miał dokumentalny film "Farrah's Story", w którym aktorka opowiedziała o walce z rakiem. "Chciałam utrzymać moją walkę z chorobą w tajemnicy, ale zdałam sobie sprawę, że ciąży na mnie odpowiedzialność wobec tych, którzy też chorują i mogliby czegoś się ode mnie dowiedzieć" - podkreśliła Fawcett.

Farrah Fawcett zostawiła zgromadzoną przez lata, liczoną w milionach dolarów fortunę, swojemu synowi, Redmondowi. Aktorka pominęła w swoim testamencie, Ryana O'Neila, z którym była związana przez kilkanaście lat.



Gwiazda "Aniołków Charliego" zmieniła swoją ostatnią wolę w 2007 roku. Zgodnie z dokumentem, większość z jej 5,5 milionowej fortuny, trafiła do jej syna. Redmond O'Neil zmagał się z nałogiem i w momencie śmierci mamy przebywał za kratkami w związku z kolejnymi zarzutami dotyczącymi posiadania narkotyków.

W testamencie Fawcett jest podobno klauzula, że spadek po niej ma zostać zamieniony w fundusz powierniczy, kontrolowany przez dwóch wykonawców, którzy będą wypłacać Redmondowi comiesięczny przydział gotówki. Oprócz tego zajmą się oni kupnem domu dla niego.

Zdjęcie Syn Farrah Fawcett - Redmond O'Neill / Mark Boster-Pool / Getty Images

"Farrah powierzyła kontrolę nad swoim majątkiem dwójce zaufanych ludzi, by być pewną, że pieniądze pomogą jej synowi, a nie spowodują, że zniszczy sam siebie. Spadek Redmonda będzie ściśle kontrolowany" - twierdziła jedna z osób znających ostatnią wolę artystki.

"Związek mój i Farrah opierał się na prawdziwej miłości i szacunku dla siebie nawzajem i dla naszego syna Redmonda. W wyniku rozmów na temat tego, kto odziedziczy jej majątek w wypadku, gdyby odeszła, doszliśmy do wniosku, że głównym spadkobiercą powinien być Redmond" - mówił ze zrozumieniem Ryan O'Neal. To było życzenie Farrah, a ja w pełni się z nim zgadzam. Mam szczerą nadzieję, że każdy będzie pamiętał to, co ona po sobie zostawiła" - dodał aktor.

Fawcett zostawiła synowi sumę 4,5 miliona dolarów oraz 100 tys. dolarów swojemu byłemu partnerowi - Gregowi Lottowi, który zdradził mediom, że spotykał się z aktorką w tajemnicy do momentu, gdy dowiedział się o tym O'Neal.



Fawcett część pieniędzy zostawiła także uniwersytetowi w Teksasie. Aktorka studiowała sztukę na University of Texas w Austin w latach 1966-1967.

Po śmierci Farrah Fawcett Redmond O'Neal wciąż miał problemy z prawem. W 2018 roku został oskarżony o napaść na mężczyznę i atak z użyciem noża. Od tego czasu przebywa w więzieniu. Jak informował 'The Sun", u mężczyzny zdiagnozowano też schizofrenię oraz zaburzenie afektywne dwubiegunowe.