Fantazjował o niej, kiedy był nastolatkiem. Teraz są razem

Megan Fox i piosenkarz Machine Gun Kelly poznali się w 2020 r. na planie filmu "Midnight in the Switchgrass", po czym szybko zostali parą. Okazuje się, że nowy partner aktorki miał ją na oku już od wielu lat. Najlepszym dowodem na to jest fakt, że gdy był nastolatkiem, w jego pokoju wisiał plakat z... Megan Fox.

Megan Fox i Machine Gun Kelly /Rich Fury /Getty Images

Raper udzielił wywiadu magazynowi "GQ", w którym stwierdził, że w czasach, gdy był nastolatkiem, w jego pokoju wisiał plakat z Megan Fox z sesji dla tego czasopisma. Pochodził on z numeru z 2008 roku. Na plakacie Fox ubrana była w skąpe bikini i zajadała się wiśniami.

"Życie zatoczyło koło" - podsumował tę ciekawostkę Machine Gun Kelly, odnosząc się do faktu, że od ponad roku ta piękna brunetka jest jego dziewczyną.

W swoim młodzieńczym uwielbieniu dla Megan jej przyszły luby szedł nawet jeszcze dalej. Według relacji kolegi z liceum, deklarował, że w przyszłości poślubi tę cztery lata starszą od niego aktorkę. Co więcej, na ręku wytatuował sobie maskę robota z filmu "Transformers", który dla Fox był trampoliną do sławy.

Z kolei aktorka przyznała w jednym z wywiadów, że poczuła w raperze bratnią duszę od pierwszej chwili, jak się poznali i od razu mu o tym opowiedziała. Być może to pojawienie się w jej życiu Machine Gun Kelly'ego było tym, co ostatecznie zadecydowało o tym, że rozstała się ze swoim mężem, Brianem Austinem Greenem, ojcem jej trzech synów. Gwiazda w listopadzie 2020 r. złożyła wniosek rozwodowy.