"Fantastyczny Matt Parey" od 8 września na ekranach polskich kin

Na czym polegał fenomen Macieja Parowskiego?

Trudno sobie wyobrazić, jak polska kultura wyglądałaby dziś bez Macieja Parowskiego. Dzięki dokumentowi "Fantastyczny Matt Parey" , którego reżyserem jest Bartosz Paduch, widzowie będą mogli dowiedzieć się, na czym polegał jego fenomen. Dowiedzą się również, jak zapamiętali go ci, którzy go poznali - m.in. Andrzej Sapkowski, Szczepan Twardoch czy Rafał Ziemkiewicz.

Jako twórca zasłynął szczególnie w roli jednego z ojców komiksowego cyklu o Funkym Kovalu. Jednak swoją pisarską twórczość poświęcił na rzecz promowania i redagowania innych. Przez wiele lat kierował tygodnikiem studenckim "Politechnik", a potem kultową "Fantastyką" oraz "Nową Fantastyką". To w niej ukazały się pierwsze teksty Andrzeja Sapkowskiego, Marka S. Huberatha czy Jacka Dukaja.

Walczył o autorów, inspirował ich, wadził się z nimi. Jego pomoc i zaangażowanie przyczyniły się do powstania cyklu o Wiedźminie Geralcie, dzięki któremu polska fantastyka odnosi dziś spektakularne sukcesy na całym świecie.

"Mój syn przyniósł do domu numer 'Fantastyki', który kupił w kiosku. Gdy zobaczyłem, że redakcja ogłosiła konkurs na opowiadanie, postanowiłem spróbować swoich sił. (...) Pierwszą nagrodę otrzymał Huberath, a mój 'Wiedźmin" drugą'.(...) Potem Parowski przyjechał do mnie, z teczki wyciągnął zeszycik i powiedział: 'Patrz, jak cię fajnie wydałem'. Zapytałem go, co to jest, a on odparł, że moja książka. No więc zadałem pytanie, skąd ona się w ogóle wzięła. Na co Maciek odpowiedział, że po prostu przesłał moje opowiadania do wydawnictwa. A w tamtych czasach autorzy dzielili się na takich, którzy mieli już wydaną książkę na koncie i na tych, którzy byli małymi dupkami od opowiadań - którzy jeszcze się mistrzostwa nie dorobili. Więc za sprawą tej książki Maćka - bo jakby nie było, on był jej autorem - awansowałem do wyższej ligi. To była rzecz rewolucyjna" - wspomina Andrzej Sapkowski.

Zdjęcie Plakat filmu "Fantastyczny Matt Parey" / materiały prasowe

Film dokumentalny "Fantastyczny Matt Parey" to próba sportretowania biografii i twórczości Macieja Parowskiego, a także uchwycenia fenomenu polskiej fantastyki. Zobaczymy w nim rozmowy z najbardziej znanymi autorami literatury science-fiction i fantasy, a także mnóstwo niepublikowanych dotąd archiwalnych materiałów. A do tego, za sprawą Matta Pareya, czyli komiksowego alter ego Parowskiego, będziemy mieli niepowtarzalną szansę przenieść się z czarno-białej peerelowskiej rzeczywistości do kolorowego świata fantazji i wyobraźni. Zarówno dla młodszych, jak i starszych widzów będzie to fantastyczna podróż w czasie.

"Niestety, my Polacy rzadko mówimy o swojej kulturze. Gonimy za tym, co dzieje się na Zachodzie, a marginalizujemy własne osiągnięcia. Jest to dla mnie zupełnie niezrozumiałe. Dlatego gdy pojawiła się szansa na to, by przez pryzmat Macieja Parowskiego opowiedzieć o polskiej literaturze fantastycznej, stwierdziłem, że koniecznie muszę to zrobić - podkreśla Bartosz Paduch, reżyser i scenarzysta filmu.

Premiera kinowa filmu dokumentalnego "Fantastyczny Matt Parey" już 8 września.