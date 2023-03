Fake news o śmierci Andrzeja Grabowskiego. Tak oszuści chcą zdobyć nasze dane

1 / 14

Andrzej Grabowski zagrał w około 150 filmach, serialach i spektaklach Teatru Telewizji. Od 2014 roku jest jurorem w programie "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Od 1999 roku jest związany ze "Światem według Kiepskich". Do roli Ferdka, która przyniosła mu ogromną popularność, ma spory dystans - podobnie zresztą jak do siebie samego.