Warto przypomnieć, że specyfiką festiwalu w Toronto jest fakt, że najważniejsza nagroda przyznawana jest w drodze głosowania wszystkich uczestników. Zwycięstwo to jest szczególnie ważne, ponieważ jak już wielokrotnie się przekonaliśmy, filmy nagrodzone w Toronto bardzo często zdobywają najważniejsze Oscary w tym za najlepszy film. Tak było między innymi w przypadku produkcji "Nomadland" , "Green Book" czy "Jak zostać królem" .

"Fabelmanowie": Najbardziej osobisty film Stevena Spielberga

Steven Spielberg w najnowszym filmie wraca do czasów swojego dzieciństwa, by opowiedzieć o dorastaniu Sammy'ego Fabelmana, wrażliwego nastolatka, wielkiego miłośnika kina i początkującego filmowca. Sammy przypadkiem poznaje dramatyczną rodzinną tajemnicę i odkrywa przy okazji, że kino w niezwykły sposób pomaga nam odkrywać prawdę o naszych bliskich i o nas samych.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Fabelmanowie" [trailer] materiały prasowe

Spielberg nie ukrywa, że "Fabelmanowie" to jego najbardziej osobisty film, a opowiedziana w nim historia ma bardzo silny wymiar autobiograficzny. "Nakręciłem ten film, by móc jeszcze raz spotkać się z moimi rodzicami" - mówił reżyser podczas festiwalu.



Krytycy docenili reżyserski kunszt Spielberga, dzięki któremu jego film jest wciągającą, mądrą i wzruszającą opowieścią o narodzinach pasji i wchodzeniu w dorosłość. Zdaniem Tima Griersona ze "Screena" "Fabelmanowie to jeden z najbardziej wzruszających i dojrzałych filmów Stevena Spielberga", a Johnny Oleksinski z "New York Post" ogłosił bez ogródek, że to "najlepszy film roku". Fachowcy bardzo wysokie noty wystawili także aktorom. Zdaniem Pete'a Hammonda z "Deadline" - " Michelle Williams jest niezwykła. Paul Dano jest wręcz wybitny".