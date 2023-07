Ezra Miller wygrał w sądzie! Gwiazdor został fałszywie oskarżony?

Ezra Miller wygrywa w sądzie

Swego czasu Miller został oskarżony przez jedną z rodziną o nękanie ich córki. Według słów kobiety aktor miał wtargnąć do jej domu z bronią w ręku. Ubrany w kamizelkę kuloodporną Miller miał dręczyć dziecko. Adwokat aktora twierdził, że oskarżycielka wszystko zmyśliła i sama zaproponowała spotkanie Ezry z jej córką. W rezultacie sąd zadecydował o wydaniu Millerowi zakazu zbliżania się do rodziny. Dziś został on zniesiony. Według informacji serwisu Deadline, rodzina, która oskarżyła Millera i złożyła pozew, nie pojawiła się w sądzie.

Aktor wydał w tej sprawie oświadczenie, które zamieścił na InstaStory.

"Zostałem niesprawiedliwie i bezpośrednio zaatakowany przez osobę, która, jak przedstawiają fakty, posiada historię manipulacyjnych i destrukcyjnych działań. Zwracam się z prośbą do członków mediów, którzy lekkomyślnie rozpowszechniali fałszywe twierdzenia i zawiedli w przedstawieniu kontekstu tej historii, aby trzymali się wyższych standardów i szukali faktów, zamiast gonić za klikami".

Reklama

Ezra dodaje, że w obecnej chwili stara się zadbać o swoje zdrowie i poradzić sobie z wszystkimi negatywnymi aspektami tej sprawy, które dotknęły nie tylko jego, ale także bliskich Millera.

Zdjęcie Ezra Miller / Samir Hussein/Samir Hussein/WireImage / Getty Images

"Flash": Aktora wykluczono z promocji filmu

Po tym jak pozostawał w cieniu przez niemal cały okres poprzedzający premierę "Flasha" , Ezra Miller pojawił się publicznie na uroczystym pokazie superprodukcji DC 12 czerwca. Gwiazdor pozował do zdjęć i wygłosił krótkie przemówienie.

Wideo "Flash" [trailer 2]

Flash": Zhańbiony Ezra Miller na uroczystej premierze

"Kocham cię, mistrzu. Myślę, że jesteście niesamowici, a wasza praca jest monumentalna" - powiedział Miller, zwracając się do reżysera Andy'ego Muschiettiego i jego ekipy w swojej pierwszej publicznej wypowiedzi od sierpnia 2022 roku. Wówczas aktor, u którego stwierdzono "złożone problemy ze zdrowiem psychicznym", przepraszał za zachowania z przeszłości, w tym duszenie i pobicie pewnej kobiety w barze na Islandii oraz włamanie się do cudzej rezydencji na Hawajach i kradzież alkoholu.

Po tych przeprosinach Miller spotkał się z szefami studia Warner Bros., Pamelą Abdy i Michaelem De Lucą, a w poniedziałek gorąco im dziękował, podobnie jak Zackowi i Debrze Snyderom, którzy obsadzili go w roli Flasha w 2014 roku.Miller złożył podziękowania również dyrektorowi generalnemu Warnera - Davidowi Zaslavowi "oraz dynamicznemu duetowi - Peterowi Safranowi i Jamesowi Gunnowi - za wyrozumiałość, zaangażowanie i opiekę nad nim oraz za uczynienie tego wszystkiego możliwym".

Wcześniej Miller w żaden sposób nie promował filmu. W trakcie premiery również nie udzielał wywiadów. "Ezra chce, by premiera 'Flash' generowała rozmowy o filmie, a nie o nim. Jest skupiony na swoim zdrowiu psychicznym i nie chce, aby wpływało to na film" - tłumaczyła wcześniej osoba z otoczenia Millera, która anonimowo wypowiedziała się dla Variety.