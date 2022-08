Ezra Miller: Czy to koniec jego kariery?

Wszystko wskazuje na to, że świetnie zapowiadająca się kariera Ezry Millera właśnie znalazła się na zakręcie. O gwiazdorze od miesięcy głośno jest bowiem nie z powodu jego kolejnych ról czy nagród, lecz coraz poważniejszych problemów z prawem.

Wiosną media donosiły, że aktor został dwukrotnie aresztowany na Hawajach - najpierw za włamanie i kradzież dokumentów, a następnie za pobicie mężczyzny w barze karaoke. Na początku czerwca okazało się zaś, że Miller został oskarżony o demoralizowanie i uwodzenie nieletniej aktywistki Tokaty Iron Eyes. Pozew przeciwko niemu wnieśli jej rodzice.



"Miller przejął nad nią kontrolę, stosując techniki manipulacyjne podobne do tych, które wykorzystują sekty" - tłumaczyli w dokumentach sądowych.



Zaledwie kilka tygodni później raport magazynu "Rolling Stone" ujawnił, że Miller przetrzymuje na terenie swojej farmy w Vermont trójkę dzieci i ich matkę. Kobieta wyjaśniła w rozmowie z gazetą, że Miller nie był jej porywaczem, lecz wybawicielem, gdyż pomógł jej wydostać się z przemocowego związku.



Ojciec dzieci przebywających pod opieką aktora przedstawił jednak inną wersję wydarzeń. Stwierdził, że nie ma kontaktu z pociechami, a na terenie posesji Millera znajduje się "znacząca ilość marihuany i broni palnej". "Przechodzę przez piekło" - wyznał.



Jakby tego było mało, kilka dni temu pewna kobieta zdradziła w rozmowie z serwisem "Insider", że w 2020 roku aktor prowadził sektę w Rejkiawiku. Wraz z grupą ludzi zamieszkał w wynajętym domu, który przypominał "komunę". "Nikt nie mógł mu się sprzeciwić" - twierdzi cytowane przez portal źródło.



Zdjęcie Ezra Miller na słynnej Met Gali w Nowym Jorku (2019) / Dimitrios Kambouris / Getty Images

Ezra Miller ukrywał się przed policją. Otrzymał nakaz sądowy

Millera nie udało się postawić w stan oskarżenia, gdyż miesiącami skutecznie ukrywał się przed policją. Aż do teraz.

Jak poinformowała stacja telewizyjna News10 ABC, wieczorem 7 sierpnia gwiazdor został zlokalizowany przez funkcjonariuszy. Postawiono mu zarzut włamania i kradzieży kilku butelek alkoholu.

Zarzut dotyczy zdarzenia, do którego doszło 1 maja. Aktor wtargnął wówczas na teren domu, w którym nie było właścicieli, jednak zajście zarejestrowały zainstalowane przed wejściem kamery.



"Po przeanalizowaniu nagrań z monitoringu i przesłuchaniu świadków policja uznała, że ma podstawy, by oskarżyć 29-letniego Ezrę Millera" - podaje News10. Aktorowi wręczono nakaz sądowy obligujący go do stawienia się w sądzie. Rozprawa zaplanowana jest na 26 września.