Ewan McGregor został ojcem po raz piąty. Wreszcie syn!

Szkocki aktor doczekał się piątego choć zarazem pierwszego dziecka ze swoją obecną partnerką, Mary Elizabeth Winstead. Ciąża aktorki owiana byłą tajemnicą. O tym, że McGregor znów został ojcem, jako pierwsza poinformowała jego pierworodna córka, Clara.

Ewan McGregor i Mary Elizabeth Winstead mają syna /Jeff Kravitz/FilmMagic /Getty Images

Winstead urodziła chłopca. To pierwsze dziecko 36-letniej Mary, ale już piąte McGregora. 50-latek ma cztery córki z małżeństwa ze scenografką Eve Mavrakis, z którą rozstał się w 2017 r. Jedną z nich, Jamyan, adoptowali z Mongolii.



To najstarsza córka McGregora, 25-letnia Clara, która jest początkującą aktorką i producentką, wyjawiła na swoim Instagramie, że gwiazdor ma kolejnego potomka. "Witaj na świecie, braciszku. Gratulacje dla mojego taty i Mary - to najlepszy prezent" - napisała pod dwoma zdjęciami, na którym dokładnie widać twarz niemowlaka. Później fotografią z maluchem pochwaliła się na Instagramie kolejna z córek McGregora, Esther. Chłopca nazwała imieniem Laurie.

O wiele bardziej dyskretna była matka chłopca. Gdy była w ciąży, nie ujawniła publicznie tego, że spodziewa się dziecka. Co więcej, fotoreporterom nie udało się uchwycić jej z ciążowymi krągłościami.



Ewan i Mary poznali się na planie 3. sezonu serialu kryminalnego "Fargo". Dla nowej miłości Winstead rozwiodła się ze swoim mężem.