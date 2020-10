Ewan McGregor jako serialowy Obi-Wan Kenobi. Kiedy zdjęcia?

Podczas niedawnego występu w The Graham Norton Show aktor potwierdził to, co wcześniej było tylko plotką. Zdjęcia do serialu, w którym Ewan McGregor zagra główną rolę, mają ruszyć pełną parą w marcu przyszłego roku w Los Angeles.

Kiedy ponownie zobaczymy Ewana McGregora jako Obi Wana? /Lucasfilm/Nelson Jr., Ralph / Album Online /East News

Przypomnijmy, że za opóźnienie startu tej produkcji odpowiada wyjątkowo nie pandemia, ale konieczność napisania scenariusza od nowa.



Ewan McGregor zdradził także, skąd będzie czerpał inspirację do roli Kenobiego. Jego wzorem będzie nieżyjący już Alec Guiness, który grał Obi-Wana w oryginalnej trylogii "Gwiezdne wojny".

"Obejrzałem wiele jego świetnych ról z okresu, kiedy był znacznie młodszy. Wspaniałe filmy, wspaniałe role, a ja wspaniale się przy tym wszystkim bawiłem" - opowiadał aktor.

"Uwielbiam Aleca Guinessa. Teraz jesteśmy w zbliżonym wieku, jeśli chodzi o rolę Kenobiego. Nigdy go nie spotkałem, ale poznawszy już nieco lepiej jego dokonania, mogę tylko powiedzieć, że to dla mnie ogromny zaszczyt udawać, że jestem nim" - dodał.

Serial, którego daty premiery jeszcze nie ustalono, wyreżyseruje Deborah Show. Wybór nie jest przypadkowy, ponieważ wcześniej zrealizowała ona kilka odcinków serialu "The Mandalorian".



Produkcja opowiadająca o przygodach Obi-Wana Kenobiego będzie zresztą w podobny sposób realizowana. Serial nie będzie kręcony w otwartych przestrzeniach tylko w studiu.