​Ewan McGregor i Ethan Hawke w filmie "Raymond and Ray"

Wyreżyserowany i napisany przez Rodrigo Garcíę film "Raymond i Ray" przedstawia historię dwóch przyrodnich braci, którzy po latach spotykają się na pogrzebie swojego ojca. Obaj muszą się zmierzyć z traumami, które wynieśli z trudnej relacji z bardzo wymagającym, despotycznym rodzicem.

Ewan McGregor i Ethan Hawke razem w filmie

"W jakiś sposób każdy z nich nadal ma poczucie humoru, a pogrzeb ich ojca jest dla nich szansą na nowy początek. Jest złość, ból, szaleństwo, może być miłość i na pewno jest pogrzebanie dawnych złych doświadczeń" - podają w opisie producenci. Ewan McGregor zagra Raymonda, a Ethan Hawke wcieli się w postać Raya. Film wyprodukują zdobywca Oscara Alfonso Cuarón, Bonnie Curtis i Julie Lynn.



Ewan McGregor ma za sobą świetny rok. Niedawno brawurowo zagrał tytułową rolę projektanta mody w serialu "Halston", która przyniosła mu nominację do nagrody Emmy. Pojawi się też w czekającym na premierę serialu wyprodukowanym dla platformy Disney+ "Obi-Wan Kenobi".



Z kolei Ethan Hawke zagrał w serialu historycznym "The Good Lord Bird", a teraz szykuje się do roli w horrorze "Czarny telefon" oraz w drugiej części kryminalnego hitu "Na noże".

"Raymond and Ray" dołączy do imponującej oferty Apple TV+. W ostatnich miesiącach dla tej platformy streamingowej powstało kilka głośnych filmów, m.in. thriller "Emancypacja" z Willem Smithem, "Killers of the Flower Moon" Martina Scorsese z Leonardo DiCaprio i Robertem De Niro w rolach głównych, "Finch" z Tomem Hanksem oraz "The Tragedy of Macbeth" Joela Coena z Denzelem Washingtonem i Frances McDormand.