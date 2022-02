Nikt nie powinien być zmuszany do wstrzykiwania sobie czegokolwiek pod groźbą aresztowania i procesu. Nie tędy droga. To nie jest bezpieczne. To nie jest zdrowe. To nie ma nic wspólnego z miłością czy troską o życie innych. Rozumiem, że świat jest pogrążony w strachu, ale nie wierzę, że reagowanie na strach siłą rozwiąże nasze problemy. Zawsze popierałam wolność wyboru - zarówno przed wybuchem pandemii, jak i teraz. I nic tego nie zmieni

tłumaczyła aktorka.