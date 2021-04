Evan Rachel Wood: Odważna aktorka z mroczną przeszłością

Ma 33 lata i na swym koncie trzy nominacje do Złotych Globów. Ma też mroczną przeszłość - próbę samobójczą i pobyt w klinice psychiatrycznej. Wyznała, że była ofiarą przemocy fizycznej, psychicznej oraz gwałtu. Evan Rachel Wood znana jest z kreacji w tak głośnych produkcjach, jak "Westworld", "Co nas kręci, co nas podnieca", "Mildred Pierce", "Charlie musi umrzeć". W środę, 7 kwietnia, kanał Polsat Seriale pokaże jeden z ważniejszych filmów w karierze aktorki, "Across the Universe".

Evan Rachel Wood /Matt Winkelmeyer / AFP

Evan Rachel Wood będzie można zobaczyć w filmie "Across the Universe", który w środę, 7 kwietnia, o godz. 21:00 pokaże kanał Polsat Seriale.



Film w reżyserii Julie Taymor ("Tytus Andronikus", "Frida") zabiera widzów do świata piosenek The Beatles. Rockowy musical, osadzony w realiach Ameryki burzliwych lat 60. XX wieku, jest historią młodego Brytyjczyka, Jude'a (w tej roli Jim Sturgess - "Niepokonani", "Atlas chmur", "Geostorm"), który wyrusza do USA w poszukiwaniu ojca. Trafia do sławnej nowojorskiej dzielnicy Greenwich Village, gdzie jego serce kradnie wkrótce Lucy (Evan Rachel Wood), bogata antywojenna aktywistka. Od działań zbrojnych w Wietnamie, po polityczne napięcia w kraju - szereg zmian kulturowych i społecznych rzuca parę w nową rzeczywistość, która przypomina bardziej psychodeliczny sen niż "lepsze jutro".



Evan Rachel Wood urodziła się 7 września 1987 roku w Raleigh, w Północnej Karolinie, gdzie jej ojciec prowadził teatr. Gdy miała 7 lat starała się o rolę rolę w słynnym "Wywiadzie z wampirem" (1994) Neila Jordana, ale casting przegrała z Kirsten Dunst. Po tym niepowodzeniu matka dziewczynki postanowiła, że rodzina przeniesie się do Los Angeles. W 1998 roku Wood trafiła na duży ekran - w filmie Timothy'ego Huttona "Na przekór całemu światu" zagrała dziesięciolatkę, która zaprzyjaźnia się z upośledzonym umysłowo Rickiem (Kevin Bacon). W tym samym roku Evan wystąpiła w "Totalnej magii", gdzie partnerowała takim gwiazdom kina, jak Sandra Bullock i Nicole Kidman.

W 2003 roku młoda aktorka zagrała główne role w westernie "Zaginione" Rona Howarda oraz kontrowersyjnym dramacie "Trzynastka" Catherine Hardwicke. Głośno było zwłaszcza o jej kreacji w tym drugim obrazie, w którym wcieliła się we wzorową uczennicę, która zaprzyjaźnia się z najbardziej popularną dziewczyną w szkole. Ta wprowadza dotychczasową prymuskę w świat narkotyków i seksu. Kreacja przyniosła Wood pierwszą w karierze nominację do Złotego Globu.

Po rolach w kilku mniej udanych produkcjach ("Kochaj i mścij się", "Ostre słówka", "Dolina iluzji") i występie w biograficznym komediodramacie Ryana Murphy'ego "Biegając z nożyczkami" (2006), o Wood znów zrobiło się głośno za sprawą nagradzanego musicalu "Across the Universe" (2007) Julie Taymor. To właśnie ona była piękną Lucy (in the Sky with Diamonds), w której zakochał się główny bohater produkcji grany przez Jima Sturgessa.

Zdjęcie Evan Rachel Wood i Jim Sturgess w filmie "Arcoss the Universe" (2007) / Polsat / materiały prasowe

W 2008 roku Evan Rachel Wood wcieliła się w filmową córkę, granego przez Mickey'ego Rourke'a, tytułowego "Zapaśnika" w produkcji Darrena Aronofsky'ego. Oscarowe nominacje uzyskali co prawda jedynie Rourke i Marisa Tomei, ale również występ młodej aktorki nie przeszedł bez echa.

Rok później Wood wystąpiła gościnnie w popularnym wówczas serialu HBO "Czysta krew". Rola 500-letniej królowej wampirów z Francji, Sophie-Anne Leclerq, spodobała się fanom serialu do tego stopnia, że później jeszcze wiele razy pojawiała się w projekcie Alana Balla. W tym samym roku aktorka zagrała główną rolę u Woody'ego Allena. W komedii obyczajowej "Co nas kręci, co nas podnieca" wcieliła się w seksowną 20-latkę, która radykalnie zmienia styl życia pewnego starzejącego się inteligenta.