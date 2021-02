Evan Rachel Wood była szantażowana przez żonę Marylina Mansona

Okazuje się, że Evan Rachel Wood, która na początku lutego publicznie oskarżyła Marylina Mansoona o psychiczne i fizyczne znęcanie się nad nią, była szantażowana przez obecną żonę rockmana. Lindsay Usich, by wymusić na niej milczenie, groziła, że ujawni kompromitujące ją zdjęcia.

Evan Rachel Wood po latach zdecydowała się wyznać prawdę /Matt Winkelmeyer /Getty Images

Wood poinformowała w relacji na Instagramie, że w grudniu ubiegłego roku zgłosiła się na policję, by złożyć zeznania przeciwko Lindsay Usich. Jako dowód zamieściła zdjęcia policyjnego protokołu. Żona kontrowersyjnego rockmana Marylina Mansona miała szantażować ją tym, że opublikuje zdjęcia, które zrujnują jej karierę.



Instagram Post

Fotografie zostały wykonane, gdy Wood była jeszcze niepełnoletnia, ale już miała romans z Mansonem - spotykali się między 2007 a 2010 rokiem. Byłych kochanków dzieli różnica 18 lat. Do "sesji" doszło przy okazji koncertu rockmana w Las Vegas. "Byłam przez większość czasu w jego pokoju hotelowym, gdyż byłam za młoda, by wejść do kasyna po koncercie" - wspomina Wood.



Aktorka pisze też, że podano jej dużą ilość alkoholu i narkotyków. "Wiele osób rysowało dziwne rzeczy na mojej twarzy oraz innych osób" - dodaje. Co więcej, miała na głowie czapkę, stylizowaną na taką, jaką nosili żołnierze Wehrmachtu. Wood zamieściła jedno ze zdjęć, które było elementem szantażu. Pozuje do niego razem z Mansonem i poza wspomnianym nakryciem głowy, ma dorysowany wąsik a la Hitler.

Lindsay Usich nie odniosła się na razie do tych rewelacji. Ta fotografka i modelka wyszła za mąż za Mansona w 2020 r., podczas kameralnej uroczystości już w czasie pandemii. Byli parą od 2012 r.

Evan jest jedną z co najmniej 11 kobiet, które w ostatnim czasie oskarżyły rockmana o molestowanie seksualne i przemoc psychiczną. Co więcej, Wood zarzuciła mu antysemityzm, a także to, że nosi tatuaże z nazistowskimi symbolami. Zataczający coraz szersze kręgi skandal już przełożył się na życie zawodowe Mansona. Jego dotychczasowa wytwórnia muzyczna zerwała z nim kontrakt, odwołano też jego występy telewizyjne. Co więcej, senatorka stanu Kalifornia, Susan Rubio wezwała FBI do wszczęcia postępowania przeciwko muzykowi.

Instagram Post

Manson odniósł się zarzutów w oficjalnym oświadczeniu. "Najświeższe oskarżenia są okropnym zniekształceniem rzeczywistości. Moje intymne relacje zawsze były nawiązywane za obopólną zgodą partnerów o tych samych upodobaniach i zapatrywaniach. Bez względu na to, jak i dlaczego niektórzy chcą teraz zafałszować przeszłość, to właśnie taka jest prawda" - stwierdził.