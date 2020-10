Eva Mendes zniknęła na sześć lat. Żona Ryana Goslinga chce wrócić do aktorstwa

46-letnia aktorka po sześciu latach poświęconych na wychowanie dwójki dzieci zaczyna myśleć o powrocie na plan zdjęciowy. A przynajmniej taki wniosek można wysnuć z wywiadu, którego udzieliła w sobotę "Sydney Morning Herald".

46-letnia Eva wciąż wygląda jak trzydziestolatka! /Anthony Behar/Sipa USA/East News /East News

"Moje ambicje nie zniknęły, a jedynie przeniosły się na dzieci" - oświadczyła Eva Mendes podczas rozmowy.

Reklama

Aktorka nie była widziana na dużym ekranie od czasu, kiedy to wystąpiła w debiucie reżyserskim swojego partnera, Ryana Goslinga. A był to rok 2014.



Od tamtej pory jej obecność w mediach była raczej śladowa, a większość wypowiedzi dotyczyła bycia kobietą i matką. Ostatni wywiad Evy Mendes pozwala jednak mieć nadzieję, że aktorka zamierza powrócić na plan.

"Podziwiam te kobiety, które potrafią łączyć bycie mamą na pełen etat z życiem zawodowym. Mnie to się nie udało. A że mogłam pozwolić sobie na przerwę w pracy, zrobiłam to" - dodała, nie ukrywając, że wychowywanie 6-letiej Esmeraldy i 4-lenniej Amandy jest jak prowadzenie hotelu dla pijanych i agresywnych gości.

"Wiem, że to dość surrealistyczny opis, ale są dni, kiedy właśnie tak się czuję. Goście są apodyktyczni, obsługa ma być błyskawiczna, a pod koniec dnia jest jeszcze pogadanka o tym, co danego dnia było w porządku, a nad czym trzeba jeszcze popracować" - barwnie opisała swoją codzienność gwiazda.

Eva Mendes: Królowa nocy 1 / 14 "Jestem zmęczona postrzeganiem mnie wyłącznie jako symbolu seksu. Mam już dosyć" - przyznała w jednym z wywiadów Eva Mendes. Nie jest jej łatwo walczyć z takim wizerunkiem. Aktorka od kilku lat znajduje się bowiem na listach najseksowniejszych kobiet świata, publikowanych przez popularne magazyny dla panów. Źródło: materiały prasowe udostępnij

Początek jej związku z Goslingiem datuje się na 2011 rok, kiedy to para poznała się na planie filmu kryminalnego "The Place Beyond The Pines". Pobrali się w 2016 roku, kiedy przyszła na świat ich druga, młodsza córka, Amanda.

Eva Mendes: Dlaczego zniknęła z ekranu? 1 / 8 Rodzice Mendes byli Kubańczykami. Była wychowywana w wierze katolickiej i przez jakiś czas planowała nawet pójść do klasztoru. Studiowała marketing, jednak przerwała pobyt na uniwersytecie, by rozpocząć karierę aktorską. Początkowo pojawiała się w filmach klasy B. Debiutowała w „Dzieciach kukurydzy V: Polach grozy” w 1998 roku. Źródło: East News Autor: TM 20 TH CENTURY FOX / WATSON, GLEN / AlbumEAST NEWS udostępnij