​Eva Longoria i film o chrupkach

Słynne chrupki kukurydziane Cheetos Flamin' Hot podbiły nie tylko Stany Zjednoczone, ale i świat. O historii powstania ich pikantnego smaku opowie film zatytułowany "Flamin' Hot". Jego producentką jest znana z "Gotowych na wszystko" Eva Longoria. Właśnie ogłoszona została obsada dwóch głównych ról w tym filmie. Zobaczymy w nich Jessego Garcię i Annie Gonzalez.

Eva Longoria ostatnio o wiele częściej produkuje, niż gra /Joe Scarnici/FilmMagic /Getty Images

Głównym bohaterem tego biograficznego filmu będzie Richard Montanez, który pracował jako woźny w fabryce Frito Lay. Inspirując się swoim meksykańskim pochodzeniem, stworzył popularne na całym świecie pikantne chrupki Flamin' Hot Cheetos. W roli Montaneza w filmie "Flamin' Hot" wystąpi Jesse Garcia ("Piętnastolatka", "Avengers"). Annie Gonzalez ("Legion", "Shameless: Niepokorni") przypadła w udziale rola jego żony Judy.



Pierwszą wersję scenariusza filmu "Flamin' Hot" napisał Lewis Colick ("Dosięgnąć kosmosu"). Teraz nad scenariuszem pracuje Linda Yvette Chavez, która wcześniej dla Netfliksa stworzyła serial "Gentefied". Chavez jest również scenarzystką czekającego na premierę debiutu reżyserskiego Ameriki Ferrery ("Brzydula Betty") zatytułowanego "I Am Not Your Perfect Mexican Daughter" ("Nie jestem twoją idealną meksykańską córką").

"Moim najważniejszym priorytetem jest upewnienie się, że opowiemy historię Richarda Montaneza w sposób autentyczny. Jestem niezmiernie szczęśliwa, że będę mogła pracować z dwojgiem niezwykle utalentowanych Amerykanów meksykańskiego pochodzenia, którzy wcielą się w te ważne role. Jesse i Annie głęboko rozumieją naszą społeczność, dlatego będziemy w stanie opowiedzieć tę ważną dla naszej kultury historię" - powiedziała w rozmowie z portalem "Variety" Eva Longoria.

Zdjęcia do "Flamin’ Hot" mają rozpocząć się w Nowym Meksyku już latem tego roku. Nieznana jest na razie data premiery tego filmu, który powstaje dla studia Searchlight.