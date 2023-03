Eva Longoria debiutuje jako reżyserka. Richard Montanez i Flamin' Hot Cheetos

Eva Longoria: Gwiazda "Gotowych na wszystko" reżyserką

Dla 47-letniej Evy Longorii film "Flamin' Hot" - dramat biograficzny opowiadający historię Richarda Montaneza - jest debiutem reżyserskim. Aktorka w rozmowie z "The Hollywood Reporter" powiedziała, że tym filmem "miała coś do udowodnienia".

"Chciałam jak najlepiej wykorzystać szansę, jaką dostałam. Takie historie nie zdarzają się codziennie. Pomyślałam, że muszę to opowiedzieć. 'Od pucybuta do milionera' - poruszamy tu temat przegranej, pokonywania przeciwności losu" - wyznała Longoria.

Cheetos Flamin' Hot to kultowe amerykańskie chrupki kukurydziane, które pojawiły się na amerykańskim rynku w 1992 roku.



Wynalezienie tego smaku przypisywał sobie Richard Montañez, który pracował we Frito-Lay jako woźny. To właśnie on jest bohaterem filmu "Flamin' Hot". Mężczyzna twierdził, że ostry smak chrupek stworzył w domu, inspirując się kuchnią meksykańską. Ostre Cheetosy trafiły do masowej produkcji i zawojowały amerykański rynek. Dzięki sukcesowi smaku Hot Flamin' Cheetos Martizen został dyrektorem marketingu we Frito-Lay.



Niedawno "Los Angeles Times" opublikował wyniki dziennikarskiego śledztwa, które wykazało, że Richard Montañez nie miał nic wspólnego z powstaniem Flamin' Hot Cheetos.

W filmie w postać Montaneza wciela się Jesse Garcia ("Piętnastolatka", "Avengers"). Jego żonę Judy gra Annie Gonzalez ("Legion", "Shameless: Niepokorni").