Eva Green urodziła się 6 lipca 1980 roku w Paryżu. Jest córką francuskiej aktorki i szwedzkiego dentysty. Po ukończeniu studium aktorskiego w Londynie, spróbowała swych sił na deskach francuskich teatrów.



Anatomia ciała Evy Green

Po raz pierwszy na dużym ekranie pojawiła się w kontrowersyjnych "Marzycielach" (2003) Bernardo Bertolucciego. Jak to zazwyczaj u tego włoskiego reżysera rola była mocno rozbierana, dzięki czemu kinomani mogli dosyć dokładnie poznać jej ciało. Wespół z kolegami z planu - Michaelem Pittem i Louisem Garrelem. Kilka scen z tego filmu przeszło do historii kina.

Zdjęcie Eva Green z Michaelem Pittem i Louisem Garrelem w pamiętnej scenie z filmu "Marzyciele" / Wiese/face to face / Reporter

Następnie zagrała w dwóch kostiumowych produkcjach. Najpierw urzekała z ekranu jako Clarissa de Dreux-Soubise w przygodowym filmie "Arsene Lupin" (2004) u boku wcielającego się w tytułową kreację Romaina Durisa. A następnie wcieliła się w piękną, ale tajemniczą Sybillę w megaprodukcji Ridleya Scotta "Królestwo niebieskie" (2005).



Sławę przyniosła jej jednak dopiero kreacja Vesper Lynd w "Casino Royale" (2006) Martina Campbella, gdzie uwodziła granego przez Daniela Craiga Jamesa Bonda. Po premierze wiele osób mówiło, że jest najseksowniejszą dziewczyną agenta 007 w historii. Z tym samym aktorem spotkała się na planie przygodowego fantasy "Złoty kompas" (2007). Gwiazdami produkcji fantasy Chrisa Weitza byli również: Nicole Kidman, Sam Elliott i Dakota Blue Richards. Niejako w nagrodę za dotychczasowe sukcesy Green otrzymała w 2007 roku nagrodę BAFTA "Rising Star" - dla największej aktorskiej nadziei kina.



Dystyngowana i zblazowana

Następnie oglądaliśmy ją w nieco mniej udanych produkcjach: kryminale fantasy "Franklyn" (2008) Geralda McMorrowa, czerpiącym z tradycji kina noir, thrillerze "Pęknięcia" (2009), opowieści o grupie przyjaciółek ze szkoły z internatem, która trenuje skoki do wody pod okiem charyzmatycznej nauczycielki, oraz w kameralnym dramacie "Łono" (2011), gdzie zagrała kobietę, która traci ukochanego.

Ponownie zrobiło się o niej głośni przy okazji futurystycznego melodramatu Davida Mackenziego "Ostatnia miłość na Ziemi" (2011), w którym w wyniku tajemniczej epidemii ludzkość zaczyna tracić po kolei wszystkie zmysły. Stworzyła ekranową parę z Ewanem McGregorem. Z kolei rok później zagrała Angelique Bouchard w "Mrocznych cieniach" (2012) Tima Burtona, a jej bohaterka zamieniła w wampira samego Johnny'ego Deppa.

2014 był dla Evy Green rokiem ról w sequelach ekranizacji popularnych komiksów. W marcu na ekranach kin oglądaliśmy ją w superprodukcji "300: Początek imperium" Noama Murro - kontynuacji hitu z 2006 roku - gdzie wcielała się w żądną władzy Artemizję, a we wrześniu w drugiej części słynnego "Sin City" . W obrazie o podtytule "Damulka warta grzechu" wcieliła się oczywiście w tytułową bohaterkę, seksowną Avę Lord. "Ona jest jednocześnie dystyngowana i zblazowana. Wykorzystuje wszystkich do osobistych celów. Zwłaszcza mężczyzn...To bardzo ciekawa postać" - mówiła o swojej postaci.

W 2014 roku miał także premierę kolejny jej film, western "Salvation". To historia amerykańskiego osadnika, który postanawia zemścić się na zabójcy swojej rodziny. Green partneruje w nim na ekranie Mads Mikkelsen z którym spotkała się już podczas prac nad "Casino Royale".



Serialowy debiut Evy Green

W tamtym czasie aktorka zdecydowała się też po raz pierwszy w karierze zagrać główną rolę w serialu. W dramacie z elementami horroru "Dom grozy", rozgrywającym się w wiktoriańskim Londynie, wcieliła się w tytułową postać. Produkcja kręcona była do 2016 roku, doczekała się 27 odcinków, które złożyły się na trzy serie. Green była za nią nominowana do Złotego Globu.

Po zakończeniu przygody z serialem HBO, Green ponownie podjęła współpracę z Timem Burtonem. Wcieliła się w tytułową bohaterkę w "Osobliwym domu pani Peregrine" , ekranizacji pierwszej z cyklu bestsellerowych powieści Ransoma Riggsa. W zeszłym roku wystąpiła kolejnym projekcie artysty, aktorskiej wersji popularnej animacji Disneya "Dumbo" .

W międzyczasie zagrała jeszcze u Romana Polańskiego. W "Prawdziwej historii" (2017) gwiazda wystąpiła u boku żony reżysera, Emmanuelle Seigner. To opowieść o przyjaźni dwóch kobiet, która przeradza się w toksyczną relację. "Myślałem o niej od samego początku. Jej Elle jest nierealna. Eva ma to w sobie. Jest bardzo piękna, ale to nie wszystko. Potrafi - jeśli chce - wydać się niebezpieczna, nieprzystępna, niegodziwa" - mówił Polański na łamach magazynu "Harper's Bazaar", dlaczego zdecydował się obsadzić Green.

Ostatnia kreacja aktorki pochodzi z filmu "Proxima" . Green wciela się w nim w przechodzącą mordercze szkolenie astronautkę, która musi tez sobie radzić z wychowaniem 7-letniej córki. "Nie chciałam żadnej matki boleściwej. Eva ma w sobie waleczność, która mi się spodobała. Waleczność Evy to cecha matki, tylko nie takiej matki, jaką na ogół przedstawia się w filmach. Evę otacza aura niesamowitości. Lubię takich ludzi, którzy nie wpasowują się w schemat. Widzę w nich siebie" - opisuje gwiazdę reżyserka obrazu, Alice Winocour.



