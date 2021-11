Etiuda&Anima 2021: Laureaci festiwalu

Werdykt Konkursu Etiuda

Jury w składzie: Ilya Khrzhanovsky (przewodniczący), Maya Yadlin, Maciej Pieprzyca i Maciej Cuske na posiedzeniu w dniu 19 listopada 2021 roku, po obejrzeniu 29 filmów w konkursie ETIUDA, postanowiło nagrodzić następujące filmy:



Grand Prix Festiwalu - Złoty Dinozaur i 7 tys. zł dla filmu "Touch Me" ("Dotknij mnie"), reż. Hendrik Ströhle, prod. Filmakademie Baden-Württemberg, Niemcy. Uzasadnienie: "Za oryginalność w doborze bohaterów i tematu filmu oraz odwagę i delikatność w artystycznym wyrażeniu tematu w języku kina".



Reklama

Za przyznaniem nagrody było trzech jurorów. Czwarty juror - Maciej Cuske - w tej sprawie zgłosił votum separatum.

Srebrny Dinozaur dla filmu "Sukienka", reż. Tadeusz Łysiak, prod. Warszawska Szkoła Filmowa, Polska. Uzasadnienie: "Za profesjonalizm, wrażliwość i dojrzałość w opowiedzeniu trudnej emocjonalnie historii".

Brązowy Dinozaur dla filmu "Shelled" ("Opancerzony"), reż. Boris Vedensky, prod. Moscow Film School, Rosja. Uzasadnienie: "Za bardzo ważny i odważny film, który obnaża mechanizm manipulacji człowiekiem i pokazuje jak rodzi się zło".

Etiuda: Wyróżnienia

"Greetings from Nigeria" ("Pozdrowienia z Nigerii"), reż. Peter Hoferica, prod. Vysoká Škola Muzických Umení, Słowacja. Uzasadnienie: "Za poczucie humoru i nieszablonową, przepełnioną absurdem diagnozę rzeczywistości".

"Reina", reż. Ozan Mermer, prod. Hochschule für Fernsehen und Film München, Niemcy. Uzasadnienie: "Za film o bolesnej lekcji dorastania w wulgarnym świecie dorosłych, za wrażliwość, z którą pokazano wewnętrzną przemianę młodej bohaterki i jej walkę o zachowanie godności i niewinności".

"Silence" ("Milczenie"), reż. Saara Hakkarainen, prod. Aalto University, Finlandia. Uzasadnienie: "Za wrażliwe i odważne pokierowanie tematem będącym tematem tabu oraz umożliwienie nowego spojrzenia na pedofilię. To dzięki filmowemu językowi, który przedstawia codzienność w przeciwieństwie do twardych wyznań bohatera, która wyraża jego samotność i przepaść między jego życiem a 'zwykłym życiem'".



Jury postanowiło także przyznać dyplom dla szkoły filmowej Hochschule für Fernsehen und Film München (Niemcy). Uzasadnienie: "Za różnorodność i bardzo wysoki poziom zaprezentowanych filmów".



Etiuda: Nagrody pozaregulaminowe

Werdykt Jury FICC

Jury w składzie: Iwona Bartnicka (Polska), Adriana Kytkova (Wielka Brytania) i Clementino Junior (Brazylia) po obejrzeniu 29 filmów w konkursie ETIUDA w dniu 19.11.2021 nagrodziło film "A Firecrackers Story" ("Wybuchowa historia"), reż. Zhizi Hao, London Film School, Wielka Brytania. Uzasadnienie: "Za perfekcyjne, świadome i kreatywne użycie filmowych środków wyrazu do przekazania kompletnej opowieści o adaptacji tradycji w ciągle zmieniającym się społeczeństwie".

Wyróżnienia:

"Land of Glory" ("Kraina chwały"), reż. Borbála Nagy, Deutsche Film- und Fernsehakademie Berlin, Niemcy. Uzasadnienie: "Za bardzo aktualny temat przedstawiony w prosty, ale uniwersalny sposób przybliżający ważne kwestie przez usta młodej, odważnej bohaterki".

Werdykt jury studenckiego



Jury studenckie w składzie: Szymon Pazera, Anna Skoczeń, Kinga Kowalczuk na posiedzeniu w dniu 16 listopada 2021 roku po obejrzeniu 29 filmów w konkursie ETIUDA postanowiło nagrodzić film "Spirits and Rock: An Zaorean Myth" ("Duch i skały: Azorski mit"), reż. Aylin Gökmen, prod. Universidade Lusófona / Színház- és Filmművészeti Egyetem / LUCA School of Arts, Szwajcaria. Uzasadnienie: "Za minimalne użycie języka filmowego do przedstawienia głębi wierzeń i lęków społeczności, za kadry, które bez słów tworzą obraz grozy natury oraz za mistyczne połączenie ludzi i przyrody, które poprzedzone licznymi obserwacjami oddziałują na wyobraźnie i sprawiają, że widz staje się jednocześnie częścią przedstawianych wydarzeń".

Plebiscyt publiczności

Widzowie 28. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Etiuda&Anima postanowili wyróżnić dwa filmy: "Spaceboy", reż. Veerle De Wilde, Koninklijke Academie voor Schone Kunsten van Gent, Belgia oraz "Haeberil", reż. Moritz Mueller-Preisser, Hochschule für Fernsehen und Film München, Niemcy.

Werdykt Konkursu Anima

Jury w składzie: Géza M. Tóth (przewodniczący), Grzegorz Koncewicz, Chintis Lundgren i Julia Orlik na posiedzeniu w dniu 15 listopada 2021 roku, po obejrzeniu 54 animacji, postanowiło przyznać następujące nagrody:

Grand Prix Złoty Jabberwocky oraz 7 tys. zł dla filmu "Affairs of the Art" ("Kwestia smaku"), reż. Joanna Quinn, Kanada 2021. Uzasadnienie: "Joanna Quinn w swoim filmie 'Kwestia smaku' w brawurowy sposób opowiedziała historię rodziny Beryl. Śledzimy historię życia bohaterki i jej bliskich napawając się pięknem jakie może dać tylko animacja: doskonałym rysunkiem, perfekcją filmowego języka, błyskotliwym scenariuszem z dobrze skonstruowanymi postaciami. To opowieść o tym jak mają się ludzkie aspiracje do realiów. Życie nie zawsze daje mam możliwość ich spełnienia, a nawet potrafi zamienić aspiracje w obsesję. Okazuje się, że jeśli ktoś ma artystyczną duszę i nie gasnącą pasję wówczas przyjdzie mu szaleńczo cieszyć się wszystkimi barwami życia".



Srebrny Jabberwocky dla filmu "Orgiastic Hyper-Plastic" ("Orgiastyczny Hiperplastik"), reż. Paul Bush, Dania, UK 2020. Uzasadnienie: "Za język formalny, który jest zarówno żartobliwie abstrakcyjny, jak i prowokacyjnie zrozumiały, w najlepszej wizualnej tradycji muzycznej".

Brązowy Jabberwocky dla filmu "The Stork" ("Bocian"), reż. Lucija Mrzljak, Morten Tšinakov, Estonia 2020. Uzasadnienie: "Poprzez figlarny portret wolności, film przypomina nam o absurdach życia i głupotach nieskrępowanego pożądania. Z przyjemnością śledziliśmy groteskowe zachowanie bohatera, który demonstruje sprzeciw wobec przeciętnych wzorców życiowych pary, w której życie ingeruje. To sprawia, że zaczynamy się zastanawiać nad własnymi ustalonymi wzorcami i wartościami, i zaprasza widza do śledzenia losów bohatera poza społecznymi i fizycznymi normami".

Specjalny Złoty Jabberwocky oraz 3 tys. zł dla najlepszej animowanej etiudy studenckiej dla filmu "BusLine35A" ("Linia 35A"), reż. Elena Felici, Dania 2021.

Uzasadnienie: "Film w ciekawy sposób prowadzi narrację ukazując jak łatwo przychodzi nam odwracanie wzroku i szukanie wymówek, w chwili kiedy należy reagować. Dobitne ukazanie ludzkiej bezczynności w sytuacji, która może odcisnąć piętno na całe życie".



Anima: Honorowe wyróżnienia

"Coffin" ("Trumna"), reż. Yuanqing Cai, Nathan Crabot, Houzhi Huang, Mikolaj Janiw, Mandimby Lebon, Théo Tran Ngoc, Francja 2020. Uzasadnienie: "Za realistyczne ukazanie życia w klaustrofobicznej przestrzeni i zwrócenie uwagi na problem z którym zmagają się gęsto zaludnione miasta w Azji. Plastyczne ukazanie odartych z przestrzeni prywatnej ludzi, którzy z braku innej możliwości zmuszeni są odnaleźć się w trudnych warunkach w jakich przyszło im żyć".

"Noir-Soleil", reż. Marie Larrivé, Francja 2021. Uzasadnienie: "Za zabranie nas w poetycką podróż odkrywającą relacje między pokoleniami członków rodziny, z których niektórzy już dawno odeszli. Ten film urzekł nas żywą oprawą wizualną i subtelnymi, symbolicznymi powiązaniami między miejscem historycznym, sprawami rodzinnymi i naturą".



"Jean", reż. Marion Auvin, Francja 2020. Uzasadnienie: "Film 'Jean' już od pierwszego ujęcia wprowadza nas w historię, którą z zaciekawieniem i targającymi nas naprzemiennie emocjami złości i sympatii śledzimy aż do samego jej finału. Zaskakuje nas nie tylko samo zakończenie, ale również to, że tyle dramaturgii, emocji i życia można oddać z pomocą jedynie oszczędnej kreski i kolorowych plam. Tyle rzeczy na raz z powodzeniem urzeczywistnić może się tylko w sztuce animacji".

"Książę w cukierni", reż. Katarzyna Agopsowicz, Polska 2020. Uzasadnienie: "Liryczna opowieść w niezwykle dobrze udramatyzowanej, lirycznej animacji, w każdym momencie przedstawiająca graficzny świat o niezależnej wartości ilustracyjnej".



Anima: Nagrody pozaregulaminowe

Werdykt jury studenckiego

Jury studenckie w składzie: Witold Dudzic, Paulina Gandor, Zofia Tomalska na posiedzeniu w dniu 16 listopada 2021 roku po obejrzeniu 54 filmów w konkursie ANIMA postanowiło nagrodzić film "Vadim on a Walk" ("Spacer Vadima"), reż. Sasha Svirsky, Rosja

Plebiscyt publiczności

Widzowie 28. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Etiuda&Anima postanowili wyróżnić film "Affairs of the Art" ("Kwestia smaku"), reż. Joanna Quinn, Kanada 2021.