Ethan Hawke zagra czarny charakter w serialu Marvela „Moon Knight”

Nabierają tempa prace nad serialem Marvela zatytułowanym „Moon Knight”. Wcześniej ogłoszono nazwiska twórców, którzy wyreżyserują kilka odcinków serialu, teraz poinformowano o obsadzeniu roli złoczyńcy. Jak informuje portal „The Hollywood Reporter”, w tę rolę wcieli się Ethan Hawke. Nie wiadomo jednak, kim dokładnie będzie brany przez niego bohater.

Ethan Hawke /Roy Rochlin/Getty Images /Getty Images

Jak zauważa portal "The Playlist", niewykluczone, że Hawke wcieli się w jednego z dwóch złoczyńców z komiksowej serii, na podstawie której oparty zostanie serial. Jednym z nich jest niejaki Raoul Bushman, znany jako Bushman. Nie ma on żadnych nadprzyrodzonych mocy, jednak jego doświadczenie wojskowe i tężyzna fizyczna sprawiają, że jest trudnym przeciwnikiem. Drugą kandydaturą jest brat głównego bohatera komiksu, Randall Spector, czyli Shadow Knight. Ma on mniej więcej te same umiejętności co jego brat.



Postać Moon Knighta została stworzona w 1975 roku przez Douga Moenscha i Dona Perlina. Jego prawdziwe nazwisko to Marc Spector. Dorastał w Chicago, a swoją karierę związał najpierw z wojskiem, potem z CIA, by w końcu zostać najemnikiem. Ranny w trakcie przeprowadzanej w Egipcie misji zostaje pozostawiony w grobowcu, gdzie duchy obdarzają go siłą Księżyca, dającą mu odporność na śmiertelne rany oraz nadludzką siłę budzącą się w nim nocami. W tytułowej roli wystąpi Oscar Isaac. Z kolej główną bohaterkę serialu zagra May Calamawy.

Reklama

Twórcą serialu jest pochodzący z Egiptu Mohamed Diab, a scenariusz napisał Jeremy Slater (filmy "Fantastyczna Czwórka", "Notatnik śmierci", seriale "Egzorcysta", "The Umbrella Academy"). Wśród reżyserów poszczególnych odcinków znajdą się Justin Benson i Aaron Moorhead ("Spring", "Nieskończony"). Zdjęcia do "Moon Knight" mają rozpocząć się w marcu tego roku w Budapeszcie.



Dla Ethana Hawke’a będzie to druga serialowa rola w ostatnim czasie. Niedawno można było go zobaczyć w produkcji zatytułowanej "The Good Lord Bird", w której wcielił się w prawdziwą postać abolicjonisty Johna Browna. Hawke niedawno zakończył zdjęcia do nowego filmu Roberta Eggersa zatytułowanego "The Northman". Popularnego aktora zobaczymy też w nowym filmie Abla Ferrary "Zeros and Ones" oraz hollywoodzkim remake’u duńskiego thrillera "Winni".