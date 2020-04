Ethan Hawke wyreżyserował teledysk do piosenki swojej córki

Maya Hawke to córka Umy Thurman i Ethana Hawke’a. Jest aktorką, a popularność przyniosła jej rola w trzecim sezonie serialu „Stranger Things”. Maya próbuje swoich sił również w muzyce. W zeszłym tygodniu do sieci trafił jej debiutancji singiel „Coverage”. Teraz możemy zobaczyć teledysk do tego utworu, wyreżyserowany przez ojca dziewczyny, popularnego aktora.

Ethan Hawke z córką Mayą /Bruce Glikas/FilmMagic /Getty Images

Pandemia koronawirusa sprawiła, że niemożliwe było profesjonalne przygotowanie teledysku promującego singiel Hawke. Z pomocą przyszedł ojciec Ethan, z którym Maya przebywa aktualnie w domowej kwarantannie. Razem zdecydowali, że stworzą amatorski teledysk do utworu "Coverage" i nakręcili go na jednym ujęciu. Piosenka i klip promują zbliżającą się premierę albumu artystki zatytułowanego "Blush".

Wideo Maya Hawke - Coverage (Official Audio)

W udzielonym wcześniej wywiadzie dla stacji MTV Maya Hawke wyznała, że piosenka "Coverage" została oparta na jej własnych doświadczeniach związanych z przygotowaniami do ról w produkcjach takich jak m.in. "Pewnego razu... w Hollywood". W filmie Tarantino wcieliła się w rolę Lindy Kasabian i można było ją zobaczyć w scenie, w której członkowie sekty Mansona planują w samochodzie krwawą zbrodnię.



"Jako aktorka wkładasz bardzo dużo energii w życie opowieściami innych ludzi. Ich wyobrażeniami i romansami. Potrafi to być bardzo dezorientujące w kontekście własnej rzeczywistości. A jeśli satysfakcjonuje cię życie innych, to czy potrafisz później w pełni przeżyć swoje własne życie? Z tego właśnie wzięła się ta piosenka" - mówiła Hawke w wywiadzie.



Teledysk do piosenki "Coverage" można zobaczyć na instagramowym koncie Ethana Hawke’a. Przebywający na kwarantannie aktor w jednym z ostatnich wywiadów przyznał, że nie wyklucza powrotu do roli Jessego w serii filmów Richarda Linklatera, w skład której wchodzą filmy: "Przed wschodem słońca", "Przed zachodem słońca" i "Przed północą".