Ethan Hawke w kolejnym horrorze Blumhouse

Kiedy po raz ostatni Ethan Hawke współpracował ze Scottem Derricksonem, nakręcony przez nich za 3 miliony dolarów horror "Sinister" zarobił w 2012 roku w kinach na całym świecie blisko 90 milionów dolarów. Teraz popularny aktor dołączył do obsady kolejnego filmu tego reżysera. "The Black Phone" będzie adaptacją opowiadania napisanego przez syna Stephena Kinga, Joego Hilla.

Ethan Hawke nie narzeka ostatnio na brak pracy /Bruce Glikas/WireImage /Getty Images

Występ w filmie "The Black Phone" będzie też kolejną kooperacją Ethana Hawke z wytwórnią Blumhouse, dla której nakręcił jeszcze "Noc oczyszczenia" oraz serial "The Good Lord Bird. Prywatnie Hawke jest przyjacielem założyciela wytwórni Blumohuse, Jasona Bluma. Jak podaje portal "Variety", zdjęcia do "The Black Phone" mają rozpocząć się w lutym w Karolinie Północnej. Scenariusz filmu napisali Derrickson i jego stały współpracownik: C. Robert Cargill.

Bohaterem opowiadania "The Black Phone" napisanego przez syna Stephena Kinga, Joego Hilla, jest John Finney - chłopiec, który zostaje porwany i umieszczony w piwnicy. Na jej ścianach wciąż zasycha krew kilkoro zamordowanych tam wcześniej dzieci. Jedną z rzeczy znajdujących się w piwnicy jest tytułowy czarny telefon. Choć jest on zupełnie odłączony, w nocy zaczyna dzwonić, a po drugiej stronie słuchawki słychać zmarłych. W postać Finneya wcieli się Mason Thames, oprócz niego w filmie wystąpi jeszcze Madeleine McGraw, która prawdopodobnie wcieli się w postać siostry głównego bohatera.

Hawke ma wcielić się w postać porywacza. W filmie pojawi się także Jeremy Davies.

Oprócz "The Black Phone" czterokrotnie nominowany do Oscara Ethan Hawke wystąpi również w thrillerze Abla Ferrary zatytułowanym "Zeros and Ones". Niedawno aktor skończył też zdjęcia do nowego filmu Roberta Eggersa zatytułowanego "The Northman". Zagrał tam u boku m.in. Nicole Kidman oraz Alexandra Skarsgarda.