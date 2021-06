Ethan Hawke dołączył do obsady "Na noże 2"

Znaki szczególne serii "Na noże" są dwa: wciągająca kryminalna zagadka oraz naszpikowana gwiazdami obsada. Na początku tygodnia w Grecji ruszyły prace nad drugą częścią tej serii, a pierwsze zdjęcia z planu sugerują, że nowym nabytkiem w obsadzie "Na noże 2" Riana Johnsona jest Ethan Hawke.

Ethan Hawke /Arturo Holmes /Getty Images

Reklama

Zdjęcia z planu filmu "Na noże 2" opublikował portal "The Daily Mail". Widać na nich troje aktorów, którzy biorą udział w scenach realizowanych na jachcie. O udziale dwójki z nich wiadomo było już wcześniej. To Kate Hudson i Dave Bautista. Ale obecność na planie Ethana Hawke'a jest zaskakująca. Wszystko wskazuje na to, że dołączył on do obsady filmu, która już wcześniej zwracała uwagą mnogością występujących w niej gwiazd. To jeszcze Daniel Craig, Edward Norton, Janelle Monae, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Madelyn Cline oraz Jessica Henwick. Część z nich również została już sfotografowana na greckim planie filmu.



Biorąc pod uwagę to, że fabuła każdej części serii "Na noże" poświęcona jest innej zagadce kryminalnej, w kolejnych jej filmach występuje nowa grupa aktorów. Jedyną osobą łączącą cykl jest postać detektywa Benoita Blanca, w którego wciela się Daniel Craig. Można pokusić się o stwierdzenie, że wraz z kolejnym poszerzeniem się obsady filmu "Na noże 2", autorzy serii staną przed nie lada wyzwaniem, próbując znaleźć równie gwiazdorską obsadę "Na noże 3". Ten jest już pewny, a wszystko za sprawą przejęcia serii przez Netflix. Gigant streamingowy za prawa do stworzenia filmów "Na noże 2" i "Na noże 3" miał zapłacić aż 450 milionów dolarów.

Reklama

Na opublikowanych przez "The Daily Mail" zdjęciach z planu umiejscowionego na jachcie zobaczyć można m.in. Kate Hudson, która zwraca uwagę dużym kapeluszem i... jeszcze większym dekoltem. Jeszcze bardziej interesująco prezentuje się strój Dave Bautisty, który po jachcie przechadza się w rozpiętej koszuli w zwierzęce wzory, różowych spodniach i kapeluszu z piórkiem. Na piersi aktora widoczny jest pokaźny tatuaż. Z kolei ubrany na biało Ethan Hawke wyróżnia się zaczesanymi do tyłu włosami i czymś, co wygląda na pistolet na wodę, którym mierzy do Bautisty.

Data premiery filmu "Na noże 2" na platformie Netflix nie jest jeszcze znana.