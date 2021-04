"Escape Room 2" trafi do kin wcześniej niż planowano

Choć sytuacja w branży kinowej jest nadal daleka od idealnej, to coraz więcej wskazuje na to, że ten sektor powoli wraca do normalności. Jedną z takich "jaskółek" jest informacja o przyspieszeniu premiery kontynuacji filmu "Escape Room" z 2019 roku. Według wcześniejszych planów druga część miała trafić do kin 7 stycznia przyszłego roku. Teraz poinformowano, że trafi do nich prawie pół roku wcześniej, bo 16 lipca tego roku.

Taylor Russell zobaczymy również w sequelu "Escape Roomu" /materiały prasowe

Pierwsza część filmu "Escape Room" wyreżyserowanego przez Adama Robitela opowiadała o szóstce obcych sobie ludzi, którzy zostali uwięzieni w tytułowym escape roomie. Aby się z niego wydostać i ujść z życiem, szybko musieli nauczyć się ze sobą współpracować. Film okazał się kasowym hitem - w kinach na całym świecie zarobił 155 milionów dolarów.



Od 16 lipca 2021 roku w kinach będzie można obejrzeć "Escape Room 2". Szczegóły fabuły tego filmu trzymane są w tajemnicy. Wiadomo, że za kamerą znów stanął Adam Robitel ("Naznaczony: Ostatni klucz"), a produkcją ponownie zajął się Neal H. Moritz. Scenariusz filmu "Escape Room 2" napisali Will Honley, Maria Melnik oraz Daniel Tuch na podstawie pomysłu Honleya, Christine Lavaf i Fritza Bohma.

W obsadzie filmu "Escape Room 2" znaleźli się Taylor Russell i Logan Miller, którzy powtórzą swoje role z pierwszej części filmu. Obok nich w filmie wystąpili Indya Moore, Holland Roden, Isabelle Fuhrman, Carlito Olivero, Thomas Cocquerel i James Frain.

Cały kinowy świat uważnie śledzi obecną sytuację na rynku północnoamerykańskim. Ten powoli odradza się po pandemii COVID-19, choć na razie nie jest w stanie konkurować z Chinami, które aktualnie są największym rynkiem kinowym na świecie. Z każdym tygodniem dopływają jednak kolejne informacje, które potwierdzają, że widzowie coraz chętniej wracają do kin.



Miniony weekend w północnoamerykańskich kinach przyniósł najlepszy wynik kasowy czasu pandemii na północnoamerykańskim rynku. W sumie filmy wyświetlane podczas minionego weekendu zarobiły ponad 54 miliony dolarów, na co złożyły się dobre wyniki kasowe filmów "Mortal Kombat" i "Demon Slayer". Jednocześnie w kinach wciąż można oglądać film "Godzilla vs. Kong", który na całym świecie zarobił już ponad 400 milionów dolarów.