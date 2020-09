"Erynie": Koniec zdjęć do serialu Borysa Lankosza z Marcinem Dorocińskim w roli głównej

Zakończyły się zdjęcia na planie serialu "Erynie" w reżyserii Borysa Lankosza. W ekranizacji powieści Marka Krajewskiego w postać głównego bohatera wciela się Marcin Dorociński.

Marcin Dorociński wciela się w słynnego komisarza Edwarda Popielskiego AKPA

O zakończeniu prac na planie serialu "Erynie" poinformował na swym profilu na Facebooku Marcin Dorociński.

Reklama

Produkcja powstała dla platformy Netflix i tam odbędzie się jej premiera.



"Możemy już oficjalnie potwierdzić... Po 100 dniach zdjęciowych zakończyliśmy pracę na planie serialu "Erynie" w reżyserii Borysa Lankosza. Wspaniała obsada, plenery, przedwojenny Wrocław i Lwów oraz świetny materiał literacki Marka Krajewskiego" - napisał na Facebooku aktor.

"Jestem bardzo szczęśliwy, że dwie produkcje, w których brałem ostatnio udział czyli "The Queen’s Gambit" i "Erynie" są produkowane dla Netflix i tam wkrótce ich szukajcie. Pozdrawiam, Wasz Edward Popielski" - dodał.

W serialu "Erynie", którego reżyserem jest Borys Lankosz ("Rewers", "Ciemno, prawie noc", "Ziarno prawdy, "Autor Solaris"), Marcin Dorociński gra komisarza policji Edwarda Popielskiego.

"Erynie" (2010) to powieść, która otwierała nowy cykl kryminałów Marka Krajewskiego. Tym razem, po Wrocławiu, miejscem akcji został Lwów, a detektywa Eberharda Mocka, znanego z poprzednich powieści (m.in. "Śmierć w Breslau", "Koniec świata w Breslau", "Festung Breslau"), zastąpił komisarz policji ze Lwowa Edward Popielski.

O czym są "Erynie"? Akcja powieści rozpoczyna się w 2008 roku we Wrocławiu i stanowi pewną retrospekcję. Rozwiedzione małżeństwo stoi nad grobem i... przenosimy się w opowieść z roku 1939, która ma miejsce we Lwowie oraz epizodycznie we Wrocławiu w 1949 roku. We Lwowie wybuchła panika. W maju 1939 roku w strasznych męczarniach ginie mały chłopiec. Zbrodnia jest potworna. Kim będzie następna ofiara? Całe miasto liczy na pomoc komisarza Edwarda Popielskiego. Jednak komisarz nie chce przyjąć sprawy. Nie wie jeszcze, że został do tego wybrany.

Na razie nie jest znana data premiery serialu na Netfliksie.