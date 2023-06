To nie jest pierwsza aktorska rola wokalistki. Erykah Badu zadebiutowała bowiem drugoplanową rolą w filmie "Blues Brothers 2000’ z 1998 roku. Później wystąpiła jeszcze m.in. w dramacie z 1999 r. zatytułowanym "Wbrew regułom" (oryginalny tytuł "The Cider House Rules") i "House of D" - komediodramacie z 2004 roku, wyreżyserowany przez Davida Duchovny'ego. Ostatnio zagrała w komedii romantycznej z 2019 r. "What Men Want" ("Czego pragną mężczyźni").