Sandy Dennis przyszła na świat 27 kwietnia 1937 roku. Gdy miała 19 lat, debiutowała w telewizji. Następnie podbiła Broadway. Przy jednej ze sztuk pracowała z uznanym reżyserem Elią Kazanem, który obsadził ją w swojej "Wiosennej bujności traw". Jej drugim filmem było "Kto się boi Virginii Woolf" Mike'a Nicholsa. Otrzymała za niego Oscara dla najlepszej aktorki drugoplanowej.

Od 1965 roku aktorka żyła z muzykiem Gerrym Mulliganem. Gdy Dennis zaszła w nieplanowaną ciążę, udawali nawet małżeństwo. Rozstali się w 1974 roku z powodu jego romansu z młodszą kobietą. W 1989 roku w rozmowie z magazynem "People" aktorka przyznała, że nic jej nie łączyło z dawnym partnerem. "Nic nie przychodzi mi do głowy, w ogóle" - stwierdziła bezemocjonalnie. "Co ja wiedziałam o jazzie? Siedzenie całą noc i dmuchanie w trąbkę mnie nie interesowało. Gerry był przystojnym mężczyzną. [...] Tak głębokie były moje uczucia do niego".

Sandy Dennis i Eric Roberts: Był od niej 19 lat młodszy

Drugim partnerem Dennis był Eric Roberts. Urodzony 18 kwietnia 1956 roku aktor debiutował w 1978 roku w "Królu Cyganów" Franka Piersona. Szybko został uznany za jednego z najzdolniejszych gwiazdorów młodego pokolenia. Z Dennis, która była od niego starsza o 19 lat, związał się w 1980 roku. Zdobywczyni Oscara po latach przyznała, że z jej strony to także nie była wielka miłość. "Eric był bardzo ładnym chłopcem" - tyle miała o nim do powiedzenia w jednym z wywiadów. Mimo to mieszkali razem przez pięć lat.

Ich związek mógł zakończyć się tragedią. W 1981 roku Roberts opuścił jej dom wraz z psem i wsiadł do jeepa. "Po raz pierwszy od dawna mogłam się zrelaksować, bo [Roberts] tak bardzo mnie wkurzał" - przyznała. Samochód Robertsa wjechał w drzewo. Aktor był ciężko ranny. Przez trzy dni był w śpiączce, a kilkumiesięczna rehabilitacja zahamowała jego dopiero rozwijającą się karierę. "Nie mam pojęcia, jak doszło do tego wypadku. Cieszę się, że mojemu psu nic się nie stało" - podsumowała sytuację Dennis.

Sandy Dennis i Eric Roberts: Dlaczego się rozstali?

Jednym z powodów jej rozstania z Robertsem była zdrada, której dopuścił się w 1984 roku. "To zawsze nieco tragiczne, gdy ktoś zostawia cię dla kogoś innego, ale czułam się wtedy, jakby z moich pleców spadł wielki ciężar. Źle dobierałam partnerów, a jak ktoś krząta mi się po domu, to dostaję szału. Idziesz spać, a w łóżku leży druga osoba, która wdziera się do twojego życia" - przyznała aktorka w szczerej rozmowie dla "People".

Magazyn "Vanity Fair" podał w 2018 roku, że przyczyna ich rozstania była inna. Aktorka miała oczarować Robertsa swoją ogromną biblioteką oraz miłością do zwierząt. Co chwilę przygarniała jakiegoś kota. W pewnym momencie miała ich prawie czterdzieści. Roberts zaproponował, by otworzyli schronisko i zostawili ze sobą tylko kilka, może kilkanaście kotów. Gdy Dennis się nie zgodziła, poprosił o zwrot pierścionka zaręczynowego. Po wyprowadzce oboje nigdy więcej się nie spotkali. Po latach mówiła, że ma on ogromny talent, musi tylko dostać dobrą rolę. Dodała, że według niej nigdy nie szanował on kobiet.

Sandy Dennis i Eric Roberts: Jak potoczyły się ich losy?

Przez lata media spekulowały, że Dennis mogła utrzymywać związki z kobietami. Roberts potwierdził to cztery lata po jej śmierci. Według niego aktorka przyznała mu się do tego. "Doceniała piękno kobiet. Wydaje mi się, że lubiła też możliwości młodego mężczyzny" - stwierdził aktor. Dennis nigdy więcej nie związała się z nikim na dłużej. Aktorka zmarła w 1992 roku w wieku 54 lat z powodu raka jajników.

Kariera Robertsa rozwijała po rozstaniu. W 1986 roku otrzymał nominację do Oscara za rolę drugoplanową w "Uciekającym pociągu" Andrieja Konczałowskiego. Niestety, z powodu złego doboru ról i ludzkich słabości wkrótce stał się aktorem kojarzonym z kinem klasy B. Gra do dziś, często w kilkudziesięciu produkcjach rocznie. Jego filmografia liczy ponad 700 pozycji.