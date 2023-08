Netflix zapowiada "Maestro" jako "list miłosny do życia i sztuki", zdradzając, że film Bradleya Coopera to "wypełniony emocjami epicki portret rodziny i miłości".

W "Maestro" Cooper wcieli się w rolę Leonarda Bernsteina. Jego żonę, Felicię Montealegre, zagra Carey Mulligan ( "Obiecująca. Młoda. Kobieta" ).

"Od dziecka chciałem być dyrygentem. Miałem na tym punkcie obsesję. W wieku ośmiu lat poprosiłem świętego Mikołaja o batutę. Słuchałem muzyki, zakochiwałem się w niej i znałem na pamięć każdy fragment koncertu skrzypcowego Czajkowskiego. Potrafiłem to, choć oczywiście nie potrafiłem mówić językiem muzyki" - opowiadał Bradley Cooper w podcaście "Actors on Actors".

Wideo Maestro | Official Teaser | Netflix

Steven Spielberg wybrał Bradleya Coopera

Pierwotnie film o Bernsteinie miał wyreżyserować Steven Spielberg. To on wybrał Coopera do roli legendarnego kompozytora i dyrygenta.



"Powiedziałem Spielbergowi, że zawsze czułem, że jestem w stanie zagrać dyrygenta. Chciałem jednak zrobić solidny research i zobaczyć, czy jestem w stanie napisać scenariusz i wyreżyserować taki film. Zapytałem go, czy pozwoli mi to zrobić" - Cooper mówił w rozmowie z portalem Variety..