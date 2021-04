Entclick: Nowy serwis VOD z klasyką kina. Kuratorem Tomasz Raczek

W piątek, 16 kwietnia, wystartował Entclick - nowy serwis VOD, który oferuje dostęp do klasycznych pozycji kina i filmowych hitów z lat 70., 80. i 90, poddanych rekonstrukcji cyfrowej, dostępnych w jakości HD i 4K. Kuratorem serwisu został Tomasz Raczek.

Tomasz Raczek został kuratorem serwisu Entclick /materiały prasowe

Reklama

Na razie serwis udostępnił 50 klasycznych pozycji. Redakcja portalu będzie udostępniać co tydzień około 5 nowych tytułów, w tym pozycje, które będą do obejrzenia tylko na Entclick. Wszystkie filmy są opatrzone polskojęzycznymi napisami.

Reklama

"Serwis jest odpowiedzią na poszukiwania czegoś więcej niż tylko filmu jako 'zapełniacza' wieczoru. Nie będziemy zmuszać naszych odbiorców do płacenia hurtem za dostęp do wszystkich treści, które niekoniecznie ich interesują. Zamiast tego chcemy postawić na podejście kuratorskie" - powiedział Jacek Bednarz, prezes spółki Nan Media, właściciela serwisu.

"Będę uważnie dobierał kolejne licencje. Nasza oferta skierowana jest do osób z wyrobionym gustem filmowym. Nie będziemy skupiać się na nowościach. Entclick to miejsce, które szanuje czas i nie zmusza do scrollowania w nadziei na znalezienie czegoś wartościowego. Na początek wybrałem kultowy debiut braci Coen 'Śmiertelnie proste' i legendarny film Luisa Bunuela 'Piękność dnia'" - powiedział Tomasz Raczek, kurator serwisu.

Odbiorcy w przystępny sposób znajdą interesujące ich filmy, które zostały podzielone na działy:

1/ "Alfabet zbrodni" - kultowe pozycje kina kryminalnego m.in. "Czerwony smok", "W kręgu zła", "Śmiertelnie proste", "Podglądacz".

2/ "W szponach zła" - klasyka kina grozy, jak i mniej znane produkcje, m.in. "Zemsta po latach" czy "Nie oglądaj się teraz", Książę ciemności", "Drabina Jakubowa".

3/ "Ludzkie historie" - filmy przejmujące i emocjonujące, m.in. "Sprawa Kalinki", "Przeklęta góra" "Wszystko albo nic", "Fresh".

4/ "Mistrzowie kampu" - kino z "przymrużeniem oka" kuszące naiwnym przekazem lub scenariuszem, oldskulowym wykonaniem, m.in. "Flash Gordon" "Krew z grobowca mumii", "Ląd o którym zapomniał czas", "Maksymalne przyspieszenie".

Koszt wypożyczenia filmu to 10 złotych na 3 doby. Wszyscy, którzy skorzystają z darmowej subskrypcji, będą również zapraszani na video recenzje autorstwa Tomasza Raczka.