"Enola Holmes": Millie Bobby Brown jako siostra Sherlocka Holmesa

Netflix zaprezentował pierwszą zapowiedź filmu "Enola Holmes". W tytułową postać siostry Sherlocka Holmesa wcieliła się gwiazda serialu "Stranger things" Millie Bobby Brown.

Millie Bobby Brown jako Enola Holmes /Netflix /materiały prasowe

"Enola Holmes" opierać się będzie na serii książek Nancy Springer "The Enola Holmes Mysteries", która opisuje przygody znacznie młodszej siostry Sherlocka i Mycrofta Holmesów - Enoli. Seria rozpoczęła się od tytułu "Enola Holmes. Sprawa zaginionego markiza" z 2006 roku i obejmowała sześć powieści, które skupiają się wokół tajemnic badanych przez Enolę.



Seria książek o Enoli Holmes jest popularna zarówno wśród nastolatków, jak i dorosłych. "Pierwsza książka, opublikowana w 2006 roku, rozpoczyna się w chwili, kiedy czternastoletnia Enola dowiaduje się, że jej matka zniknęła. Enola udaje się w podróż, by ją znaleźć, cały czas unikając braci: Sherlocka i Mycrofta. Podczas poszukiwań rozwiązuje kilka spraw zaginionych osób" - brzmi oficjalny opis serii książek.

Reklama

"Enola Holmes to zbuntowana młodsza siostra Sherlocka i Mycrofta, która często przechytrza swoich genialnych braci. W dniu 16 urodzin Enoli jej matka znika bez śladu. Dziewczyna szuka pomocy u swoich starszych braci, ale szybko orientuje się, że bardziej od rozwiązania sprawy interesuje ich wysłanie jej do szkoły. W tej sytuacji robi jedyną rzecz, którą powinna zrobić mądra, zaradna i nieustraszona XIX-wieczna panienka. Ucieka do Londynu, by sama rozwiązać sprawę zaginięcia matki" - czytamy w oficjalnym opisie fabuły pierwszej części filmu.

Film wyreżyseruje Harry Bradbeer, jeden z twórców takich seriali jak "Współczesna dziewczyna" czy "Obsesja Eve". Scenariusz napisał Jack Thorne, autor scenariuszy do seriali "Mroczne materie" i "The Eddy". W roli matki Enoli Holmes zobaczymy Helenę Bonham Carter.