"Enola Holmes":​ Helena Bonham Carter powróci w sequelu

"Enola Holmes" opowiada o przygodach tytułowej bohaterki, w którą wciela się Millie Bobby Brown ("Stranger Things"). Enola Holmes to młodsza siostra słynnych braci Holmesów, Sherlocka (Henry Cavill) i Mycrofta (Sam Claflin). W pierwszej części filmu, nie mogąc liczyć na pomoc swoich braci, rezolutna Enola sama wyruszyła na poszukiwania zaginionej matki. Co w Anglii końca XIX wieku nie było najbezpieczniejszą formą spędzania wolnego czasu.



"Enola Holmes": Hit Netfliksa

W ciągu pierwszego miesiąca wyświetlania, film "Enola Holmes" został obejrzany w 76 milionach gospodarstw domowych. Taki sukces musiał skutkować decyzją o nakręceniu kontynuacji i ta za jakiś czas rzeczywiście trafi na platformę streamingową Netflix. Zdjęcia do filmu mają rozpocząć się już wkrótce w Londynie.

Co oczywiste, rolę Enoli Holmes powtórzy w drugiej części filmu Millie Bobby Brown. Zobaczymy w nim też Henry'ego Cavilla, który znów zagra drugoplanową rolę Sherlocka Holmesa. Teraz wiadomo, że rolę matki Enoli Holmes powtórzy też Bonham-Carter. W pozostałych rolach w filmie "Enola Holmes 2" wystąpią: David Thewlis, Susan Wokoma, Adeel Akhtar, Sharon Duncan-Brewster, Hannah Dodd, Abbie Hern, Gabriel Tierney, Serrana Su-Ling Bliss oraz Louis Partridge.

Wideo "Enola Holmes": Oficjalny zwiastun

Film wyreżyseruje twórca pierwszej części serii, Harry Bradbeer. Autorem scenariusza, podobnie jak w przypadku pierwszej części, jest Jack Thorne.

Do tej pory powstało sześć książek z serii o przygodach Enoli Holmes. Pierwszy i piąty tom cyklu były nominowane do nagrody Edgar Awards w kategorii dla najlepszej młodzieżowej książki kryminalnej. W Polsce ukazały się tomy "Enola Holmes. Sprawa zaginionego markiza", "Sprawa leworęcznej lady", "Sprawa złowieszczych bukietów" i "Sprawa osobliwego wachlarza". Serię uzupełniają powieści "The Case of the Cryptic Crinoline" oraz "The Case of the Gypsy Goodbye".

W drugiej części książkowego cyklu, "Sprawie leworęcznej lady", Enola zostanie asystentką znanego perdytorysty, by przeprowadzić dochodzenie w sprawie zaginięcia lady Cecily Alistair. Przy tej okazji dowiaduje się, jakie są konsekwencje bycia osobą leworęczną w wiktoriańskim społeczeństwie.