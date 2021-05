"Enola Holmes": Będzie druga część

Millie Bobby Brown powróci do roli tytułowej Enoli Holmes, a Henry Cavill ponownie zagra jej brata Sherlocka Holmesa w drugiej części hitu Netfliksa. Decyzja o kontynuacji tego przygodowego filmu dla młodzieży opartego na motywach bestsellerowego serii książek Nancy Springer była właściwie formalnością. Teraz Netflix potwierdził, że "Enola Holmes 2" powstanie.

Millie Bobby Brown znów zagra Enolę Holmes /materiały prasowe

Reklama

W przypadku filmów, które pokazywane są na streamingach, trudno o jednoznaczne wyniki ich oglądalności. Trzeba polegać na danych udostępnianych przez serwisy, na których te filmy można zobaczyć. W przypadku filmów Netfliksa, ten gigant streamingowy za obejrzaną uznaje produkcję, która nie została wyłączona przez pierwsze dwie minuty seansu. Według tych kryteriów w pierwszym miesiącu wyświetlania filmu "Enola Holmes" obejrzano go w 76 milionach gospodarstw domowych. Produkcja została więc hitem, a teraz widzowie będą mogli zobaczyć jej drugą część.

Reklama

W kontynuacji filmu "Enola Holmes" ponownie zobaczymy Millie Bobby Brown i Henry'ego Cavilla. Ale powrócą nie tylko oni. Drugą część, tak jak pierwszą, wyreżyseruje Harry Bradbeer, a scenariusz na podstawie książki Nancy Springer napisze Jack Thorne.

Enola Holmes to niesforna nastolatka, młodsza siostra Sherlocka i Mycrofta Holmesów (Cavill, Sam Claflin). W pierwszej części filmu podążyła tropem swojej matki, by rozwiązać sprawę jej niespodziewanego zaginięcia. Wobec braku zainteresowania ze strony słynnych braci, to na barkach Enoli spoczął ciężar rozwikłania tej zagadki. Co w Londynie ery wiktoriańskiej nie było takie łatwe dla nastolatki.

Wideo "Enola Holmes": Oficjalny zwiastun

Do tej pory powstało sześć książek z serii opowiadającej o przygodach Enoli Holmes. Pierwszy i piąty tom cyklu został nominowany do nagrody Edgar Awards w kategorii dla najlepszej młodzieżowej książki kryminalnej. Kolejne książki o przygodach Enoli to wydane w Polsce "Enola Holmes. Sprawa zaginionego markiza", "Sprawa leworęcznej lady", "Sprawa złowieszczych bukietów", "Sprawa osobliwego wachlarza". Serię uzupełniają powieści "The Case of the Cryptic Crinoline" oraz "The Case of the Gypsy Goodbye".