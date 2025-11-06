Englert, Smarzowski, Giegżno: polskie gwiazdy na festiwalu filmowym w Pradze
Jan Englert, Wojciech Smarzowski, Matylda Giegżno, Korek Bojanowski, Grzegorz Łoszewski - to między innymi ci artyści będą gośćmi 3Kino Polish Film Festival w Pradze. Publiczność obejrzy takie filmy, jak "Dom dobry", "Franz Kafka", "Światłoczuła", "Ministranci" czy "Utrata równowagi". Imprezę otworzy 10 listopada dokument "Prawdziwa historia Tamary Łempickiej".
3Kino Polish Film Festival w Pradze to impreza promująca polskie kino w Czechach. Festiwal rozpocznie się 10 listopada i potrwa sześć dni.
W programie 3Kino Polish Film Festival znalazły się m.in. takie filmy:
"Dom dobry", reż. Wojtek Smarzowski
"Franz Kafka", reż. Agnieszka Holland
"Ministranci", reż. Piotr Domalewski
"Utrata równowagi", reż. Korek Bojanowski
"Skrzyżowanie", reż. Dominika Montean-Pańków
"Światłoczuła", reż. Tadeusz Śliwa
"LARP. Miłość, trolle i inne questy", reż. Kordian Kądziela
"Zamach na papieża", reż. Władysław Pasikowski
"Trzy miłości", reż. Łukasz Grzegorzek.
W jury zasiądą: Jan Baset Střítežský - operator filmowy, absolwent FAMU, Josef Vomáčka - krytyk filmowy, dziennikarz i festiwalowy kurator oraz Maria Zbąska, autorka "To nie mój film", która za ten swój pełnometrażowy debiut fabularny otrzymała w 2024 roku Grand Prix na Festiwalu Kina Środkowoeuropejskiego 3Kino FilmFest w Pradze.
Na oficjalnym profilu 3Kino Polish Film Festival w Pradze pojawił się zwiastun festiwalu - zobaczcie!
Na festiwal do Pragi przyjadą z Polski goście specjalni, którzy spotkają się z publicznością.
Wśród nich są: reżyser Wojciech Smarzowski, którego film "Dom dobry" wchodzi właśnie na ekrany polskich kin, Matylda Giegżno, która za rolę w filmie "Światłoczuła" otrzymała nagrodę dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej na 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, Korek Bojanowski - autor wielokrotnie już nagradzanej "Utraty równowagi", scenarzysta i prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich Grzegorz Łoszewski, reżyserka filmu "Skrzyżowanie" Dominka Montean-Pańków i Jan Englert, który zagrał główną rolę w tej produkcji oraz pisarka i reżyserka Marta Dzido.
3Kino Polish Film Festival odbędzie się w dniach 10-16 listopada w stolicy Czech.