Englert, Smarzowski, Giegżno: polskie gwiazdy na festiwalu filmowym w Pradze

3Kino Polish Film Festival w Pradze to impreza promująca polskie kino w Czechach. Festiwal rozpocznie się 10 listopada i potrwa sześć dni.

W programie 3Kino Polish Film Festival znalazły się m.in. takie filmy:

"Dom dobry" , reż. Wojtek Smarzowski

"Franz Kafka" , reż. Agnieszka Holland

"Ministranci" , reż. Piotr Domalewski

"Utrata równowagi" , reż. Korek Bojanowski

"Skrzyżowanie" , reż. Dominika Montean-Pańków

"Światłoczuła" , reż. Tadeusz Śliwa

"LARP. Miłość, trolle i inne questy" , reż. Kordian Kądziela

"Zamach na papieża" , reż. Władysław Pasikowski

"Trzy miłości" , reż. Łukasz Grzegorzek.

W jury zasiądą: Jan Baset Střítežský - operator filmowy, absolwent FAMU, Josef Vomáčka - krytyk filmowy, dziennikarz i festiwalowy kurator oraz Maria Zbąska , autorka "To nie mój film" , która za ten swój pełnometrażowy debiut fabularny otrzymała w 2024 roku Grand Prix na Festiwalu Kina Środkowoeuropejskiego 3Kino FilmFest w Pradze.

Na oficjalnym profilu 3Kino Polish Film Festival w Pradze pojawił się zwiastun festiwalu - zobaczcie!

3Kino Polish Film Festival: polskie gwiazdy w Pradze

Na festiwal do Pragi przyjadą z Polski goście specjalni, którzy spotkają się z publicznością.

Wśród nich są: reżyser Wojciech Smarzowski, którego film "Dom dobry" wchodzi właśnie na ekrany polskich kin, Matylda Giegżno, która za rolę w filmie "Światłoczuła" otrzymała nagrodę dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej na 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, Korek Bojanowski - autor wielokrotnie już nagradzanej "Utraty równowagi", scenarzysta i prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich Grzegorz Łoszewski, reżyserka filmu "Skrzyżowanie" Dominka Montean-Pańków i Jan Englert, który zagrał główną rolę w tej produkcji oraz pisarka i reżyserka Marta Dzido.

Zdjęcie Matylda Giegżno z nagrodą za najlepszą pierwszoplanową rolę kobiecą na 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni / AKPA

3Kino Polish Film Festival odbędzie się w dniach 10-16 listopada w stolicy Czech.