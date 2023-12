"Już mnie nie oszukasz", premiera: 1 stycznia

"Już mnie nie oszukasz" to kolejna netfliksowa adaptacja powieści Harlana Cobena. Serial przedstawia historię Mayi Stern (w tej roli Michelle Keegan), która próbuje pogodzić się z brutalnym morderstwem swojego męża Joego (Richard Armitage). Jednak los lubi płatać figle, a kobieta przez przypadek dowiaduje się, że jej mąż... żyje. Serial zadebiutuje na platformie 1 stycznia.

"Bracia Sun", premiera 1 sezonu: 4 stycznia

Kiedy szef potężnej tajwańskiej triady zostaje zastrzelony przez tajemniczego zabójcę, jego najstarszy syn, legendarny morderca Charles "Chairleg" Sun (Justin Chien) udaje się do Los Angeles, aby chronić swoją matkę, Eileen (Michelle Yeoh) i naiwnego młodszego brata, Bruce’a (Sam Song Li), który do tej pory żył pod kloszem, nie znając prawdy o swojej rodzinie. Gdy najgroźniejsze społeczności Tajpej i nowa wschodząca frakcja zaczynają walczyć o dominację, Charles i Bruce muszą dowiedzieć się, co naprawdę oznaczają braterstwo i rodzina, zanim ktoś ich zabije -brzmi oficjalny opis serialu "Bracia Sun".

"Śnieżne bractwo", premiera: 4 stycznia

Dzieło w reżyserii J.A. Bayona opowie o katastrofie lotniczej w Andach w Urugwaju w 1972 roku. W filmie wystąpili m.in. Enzo Vogrincic, Agustín Pardella, Matías Recalt, Esteban Bigliardi, Diego Vegezzi, Fernando Contigiani García, Esteban Kukuriczka, Rafael Federman, Francisco Romero, Valentino Alonso, Tomás Wolf, Agustín Della Corte, Felipe Otaño, Andy Pruss, Blas Polidori, Felipe Ramusio i Simón Hempe.

"Break Point", premiera 2. sezonu: 10 stycznia

"Break Point" to rozgrywająca się na przestrzeni jednego roku szczera i kameralna opowieść właśnie o tych zawodnikach, którzy biorą udział w turniejach z serii ATP i WTA Tour. Widzowie będą mieli wyjątkową okazję zajrzeć za kulisy pełnego napięcia życia jednych z najlepszych tenisistów i tenisistek na świecie — od niebezpiecznych kontuzji i załamań emocjonalnych po wielkie zwycięstwa i chwile prywatności z dala od kortu.

W 2. części produkcji wystąpią tenisiści: Nick Kyrgios, Taylor Fritz, Ons Jabeur, Ajla Tomljanovic, Iga Świątek, Frances Tiafoe, Aryna Sabalenka oraz Felix Auger-Aliassime, Matteo Berrettini, Stefanos Tsitsipas, Thanasi Kokkinakis, Maria Sakkari.

"Forst", premiera 1. sezonu: 11 stycznia

"Kiedy Tatry stają się areną brutalnych morderstw, komisarz Forst wkracza do akcji. Działając wbrew procedurom, z pomocą dziennikarki Olgi Szrebskiej, odkrywa spisek sięgający korzeniami II Wojny Światowej" - czytamy w oficjalnym opisie.

"Skok w przestworzach", premiera: 12 stycznia

"Skok w przestworzach" to nowy akcyjniak Netfliksa. "Międzynarodowa ekipa złodziei pod wodzą Cyrusa Whitakera (Kevin Hart) próbuje ukraść 500 milionów dolarów w złocie z samolotu pasażerskiego lecącego 12 000 metrów nad ziemią". W filmie zobaczymy taki aktorów jak Kevin Hart Gugu Mbatha-Raw, Vincent D'Onofrio, Úrsula Corberó, Billy Magnussen, Viveik Kalra, Yun Jee Kim i Sam Worthington.

"Halloween zabija", premiera: 24 stycznia

Kilka minut po tym, jak Laurie Strode (Jamie Lee Curtis), jej córka Karen (Judy Greer) i wnuczka Allyson (Andi Matichak) zostawili zamaskowanego potwora Michaela Myersa uwięzionego w piwnicy, Laurie zostaje przewieziona do szpitala z poważnymi obrażeniami. Jest przekonana, że w końcu udało się pokonać jej dręczyciela. Jednak Michaelowi udaje się uwolnić z pułapki, a nieposkromiona chęć mordowania powraca. Laurie inspiruje mieszkańców Haddonfield do powstania przeciwko pozbawionemu jakichkolwiek uczuć mordercy.

"Griselda", premiera 1. sezonu: 25 stycznia

"Griselda" to osadzony w Miami lat 70. i 80. serial inspirowany życiem przebiegłej i ambitnej Kolumbijki Griseldy Blanco, która stworzyła jeden z najlepiej prosperujących karteli w historii. Blanco była zabójczą mieszanką okrucieństwa, którego nikt się po niej nie spodziewał, i wielkiego uroku osobistego" - czytamy w oficjalnym opisie serialu. W serialu w głównej obsadzie znaleźli się także Alberto Guerra, Christian Tappan, Martín Rodríguez, Juliana Aidén Martinez, Vanessa Ferlito i Carolina Giraldo.

