"Most szpiegów": hit Spielberga w zasięgu ręki

Film Stevena Spielberga "Most szpiegów" to thriller szpiegowski, którego akcja rozgrywa się w okresie Zimnej wojny lat 50. XX wieku. Główny bohater jest prawnikiem, który zostaje wyznaczony jako obrońca z urzędu dla oskarżonego o szpiegostwo Rudolfa Abla. Prawnikowi udaje się go uchronić przed karą śmierci, mimo protestów opinii publicznej. Niedługo potem pojawia się informacja, że Sowieci przejęli amerykańskiego pilota (Austin Stowell) fotografującego terytorium ZSRR. CIA prosi Jamesa o pomoc w wymianie więźniów.

Reklama

W tym inspirowanym prawdziwymi wydarzeniami mocnym, trzymającym w nieustannym napięciu filmie twórcy udało się uchwycić istotę człowieczeństwa, gdy James Donovan (Tom Hanks) gotów jest zaryzykować wszystko w imię swoiście pojętej sprawiedliwości i wierności ojczyźnie.

W rolach głównych możemy zobaczyć dwukrotny laureata Oscara Tom Hanksa ("Filadelfia", "Forrest Gump"), nominowaną do Oscara Amy Ryan ("Gdzie jesteś Amando?"), nominowanego do Oscara Alana Alda ("Aviator") i zdobywcę Oscara Marka Rylance’a (za rolę w "Moście szpiegów").



Zdjęcie Tom Hanks w filmie "Most szpiegów" / materiały dystrybutora

"Most szpiegów": kiedy oglądać film Spielberga?

"Most szpiegów" będziemy mogli obejrzeć już dziś wieczorem, w poniedziałek 3 lutego o godzinie 23:15 w Polsacie.