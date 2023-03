Emocjonalne załamanie znanego aktora? Wpadł w furię na planie zdjęciowym

Wiadomości

W Londynie trwają obecnie zdjęcia do nadchodzącej komedii "Back In Action", w której występuje dawno niewidziana na ekranie Cameron Diaz. Jak donoszą brytyjskie media, na planie doszło do incydentu z udziałem grającego u boku aktorki Jamiego Foxxa. Hollywoodzki gwiazdor w pewnym momencie wpadł ponoć w furię i zażądał zwolnienia czterech członków ekipy filmowej. "Pojawiły się pewne problemy techniczne, przez które Jamie miał emocjonalne załamanie" - ujawniła pragnąca zachować anonimowość osoba z produkcji.

Zdjęcie Jamie Foxx / Amy Sussman / Getty Images