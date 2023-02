Emma Thompson w filmie "The Fisherwoman" wcieli się w rolę mieszkającej w Minnesocie wdowy po rybaku, która została zaskoczona przez śnieżycę. Zmagając się z żywiołem, przypadkowo wchodzi w drogę bandytom, którzy porwali nastolatka. Wkrótce kobieta orientuje się, że jest jedyną szansą na przeżycie chłopaka - czytamy w oficjalnym opisie fabuły zaprezentowanym przez portal Variety. Przedsięwzięcie zapowiada się na podobną produkcję, co sensacyjny thriller "Dzika rzeka" z 1994 roku, w którym wystąpiła Meryl Streep .

Reklama

"Fisherwoman": Emma Thompson jako wdowa po rybaku

"Emma Thompson to dama i fenomenalnie utalentowana artystka. Idealnie uosabia naszą tytułową bohaterkę. Nie moglibyśmy być bardziej zaszczyceni i podekscytowani śledzeniem tego, w jaki sposób wciela się w postać, która podziela jej wyjątkową siłę, hart ducha oraz inteligencję" - cieszy się producent filmu "The Fisherwoman", Jon Berg.

"Dzięki wsparciu naszych partnerów, jesteśmy w stanie stworzyć ten niesamowity dramat wyreżyserowany przez wizjonera, jakim jest Brian Kirk. Misją naszej firmy jest tworzenie odważnych, artystycznych i pożądanych przez widzów produkcji. Jesteśmy szczęśliwi, że wraz z Emmą Thompson nasz projekt wkrótce powstanie" - dodaje Maximilian Leo z produkującej film firmy Augenschein.

Autorzy scenariusza filmu "The Fisherwoman", czyli Nicholas Jacobson-Larson i Dalton Leeb, to nowe gorące nazwiska w branży. Pierwszy z nich pracował do tej pory jako kompozytor muzyki filmowej, a drugi był aktorem. Teraz, oprócz filmu z Emmą Thompson, napisali jeszcze m.in. scenariusz filmu zainspirowanego popularną marką zabawkowych samochodów wyścigowych Hot Wheels. Są też autorami scenariusza filmu "Endurance", który ma zrealizować Netflix oraz czarnej komedii zatytułowanej "Strongman". Opowiada on o pracy nad pierwszą część "Gwiezdnych wojen" widzianej oczami Davida Prowse’a wcielającego się w rolę Dartha Vadera.