Emma Stone wzięła sekretny ślub?

Hollywoodzka aktorka i jej ukochany, reżyser Dave McCary, wykorzystali kwarantannę do tego, by potajemnie się pobrać. Tak przynajmniej twierdzą fani Stone. Do takiego wniosku doprowadził ich fakt, że ostatnio na palcu gwiazdy pojawiła się obrączka.

Emma Stone i Dave McCary są już małżeństwem? /Christopher Peterson / SplashNews.com/East News /East News

Emma Stone i reżyser Dave McCary spotykają się od 2017 roku, a w grudniu ubiegłego roku ogłosili, że się zaręczyli. Aktorka z dumą zaprezentowała wtedy na Twitterze pierścionek zaręczynowy z perłą otoczoną diamentami. Ślub para zaplanowała na marzec, ale wszystkie przygotowania wzięły w łeb, bo wybuchła pandemia.



I choć jeszcze niedawno narzeczeni twierdzili, że z powodu kwarantanny zmienili swoje plany, to teraz fani aktorki przypuszczają, że ceremonia jednak się odbyła.



O tym, że para wzięła sekretny ślub w trakcie kwarantanny, świadczy zdaniem wielbicieli Emmy obrączka, którą zauważyli na jej serdecznym placu, gdy pojawiła się w miniony w prowadzonym przez Reese Witherspoon programie na kanale "Hello Sunshine" w serwisie YouTube.



Choć aktorki rozmawiały o swoich problemach ze stanami lękowymi, a temat ślubu nie był poruszany, internauci od razu spostrzegli, że na palcu, na którym Stone nosiła wcześniej pierścionek zaręczynowy, widnieje teraz obrączka. Screeny ze zbliżeniem jej dłoni od razu zalały Twittera. Choć zdjęcie mówi samo za siebie, ani Emma Stone, ani Dave McCary nie odnieśli się jak dotąd do tych rewelacji.