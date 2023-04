"Poor Things": Emma Stone gwiazdą filmu Yorgosa Lanthimosa

Spodziewane jest, że jeszcze przed premierą kinową film "Poor Things" zostanie zaprezentowany na festiwalu w Wenecji bądź w Telluride. Mniej prawdopodobne jest, że będzie miał swoją prapremierę na festiwalu w Toronto, który w tym roku odbędzie się w dniach od 7 do 17 września.

Scenariusz filmu "Poor Things" napisał Tony McNamara na podstawie książki Alasdaira Graya wydanej w Polsce pod tytułem "Biedne istoty". To drugi film reżyserowany przez Lanthimosa na podstawie scenariusza McNamary. Pochodzący z Grecji reżyser był cztery razy nominowany do Oscara. Pierwszą nominację w kategorii dla najlepszego filmu międzynarodowego przyniósł mu "Kieł". Potem Lanthimos był nominowany za scenariusz do filmu "Lobster" oraz za reżyserię i w kategorii dla najlepszego filmu za "Faworytę".