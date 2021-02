Emma Stone uzależniona od seksu w nowym filmie twórcy "Faworyty"

Uznany grecki reżyser Yorgos Lanthimos, twórca m.in. głośnej „Faworyty”, po raz kolejny spotka się na jednym planie z gwiazdą tego filmu, Emmą Stone. Razem przeniosą na duży ekran powieść autorstwa szkockiego pisarza Alasdaira Graya zatytułowaną „Biedne istoty” („Poor Things”). Jej bohaterką jest uzależniona od seksu młoda kobieta, która po śmierci zostaje przywrócona do życia z wszczepionym do głowy mózgiem płodu.

O rozpoczęciu prac nad filmem "Poor Things" poinformował portal "Production Weekly". Według podanych tam informacji produkcja filmu ma ruszyć jesienią 2021 roku. Lanthimos nie tylko wyreżyseruje ten film, ale też razem z Tonym McNamarą napisze do niego scenariusz. W roli głównej w filmie Lanthimosa zobaczymy Emmę Stone. Oprócz tych informacji, w ogłoszeniu o nowym projekcie greckiego reżysera znalazł się również opis fabuły tego filmu.



W pamiętnikach Archibalda McCandlessa, XIX-wiecznego lekarza z Glasgow znalazła się opowieść o dziwnym życiu wyemancypowanej i niestabilnej erotomanki Belli Baxter, która była żeńską wersją monstrum Frankensteina - czytamy w opisie. Prawdziwe nazwisko Belli to Victoria Blessington. Aby uciec przed okrutnym mężem, kobieta postanowiła się utopić. Do życia przywrócił ją chirurg, który w jej głowie umieścił mózg płodu dziecka, które nosiła pod sercem. Ożywiona Bella ma umysł noworodka. Usypia McCandlessa, z którym się zaręczyła i ucieka z podejrzanym prawnikiem. Z nim wyrusza na drogę przygód wiodących ją od Aleksandrii przez Odessę aż do paryskich burdeli. Wraz z rozwojem mózgu, Bella rozwija społeczną świadomość i chce poślubić Archibalda. Jednak ich ślub zostaje przerwany, gdy kobietę rozpoznaje jej mąż, generał Aubrey Blessington.



Zapowiedziana fabuła wygląda na skrojoną idealnie pod twórczość Lanthimosa, który ma na koncie takie filmy jak "Kieł", "Lobster" i "Zabicie świętego jelenia". Zdobył trzy nominacje do Oscara - pierwszą za scenariusz filmu "Lobster", a dwie kolejne za reżyserię i produkcję filmu "Faworyta".

Emmę Stone można było ostatnio zobaczyć w filmie "Zombieland: kulki w łeb", a także usłyszeć w animacji "Krudowie 2: Nowa era". Wśród czekających na premierę projektów z udziałem tej aktorki jest prequel "101 dalmatyńczyków", czyli film "Cruella". Stone wcieli się w nim w tytułową rolę Cruelli de Mon. Nagrodzoną Oscarem aktorkę zobaczymy również w serialu "The Curse".