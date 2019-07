Emma Stone ponownie u Damiena Chazelle'a?

Reżyser Damien Chazelle ("Whiplash", "La La Land") szykuje się do rozpoczęcia zdjęć do "Babylonu", swojego trzeciego filmu pełnometrażowego. W roli głównej miałaby wystąpić Emma Stone. Oboje współpracowali wcześniej przy "La La Landzie", który przyniósł im po Oscarze.

Damien Chazelle i Emma Stone /Gregg DeGuire /Getty Images

Chazelle szuka obecnie producentów swojego nowego obrazu. Spotkał się między innymi z przedstawicielami wytwórni Lionsgate i Paramount. Obie są bardzo chętne do współpracy z młodym i utalentowanym reżyserem.

Film miałby opowiadać o Hollywood lat dwudziestych i skupić się na momencie rewolucji dźwiękowej. Bohaterów filmu miałaby stanowić prawdziwe osoby związane z przemysłem filmowym oraz postaci fikcyjne.

Chazelle'owi zależy na zebraniu na planie aktorskiej śmietanki. Stone prowadzi wstępne rozmowy w sprawie swego udziału w filmie. W projekt zaangażowany jest także Tobey Maguire ("Spider-Man") - póki co tylko jako producent.

Twórca "Whiplasha" jest obecnie jedną z najbardziej zapracowanych osób w Hollywood. Kończy serial "The Eddy" dla Netflixa, w którym jedną z głównych ról zagra Joanna Kulig. Rozwija także tajemniczy projekt dla Apple'a.



Ostatnim filmem Stone jest "Faworyta" Yorgosa Lanthimosa, za którą otrzymała nominację do Oscara za rolę drugoplanową. Wystąpiła także w miniserialu Netflixa "Maniac". Aktorka zakończyła własnie zdjęcia do drugiej części komediowego horroru "Zombieland 2".