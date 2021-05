​Emma Stone podkochiwała się w Leonardo DiCaprio

Dla wyróżnionych Oscarem twórców i wykonawców chwila wręczenia statuetki jest jednym z najważniejszych, o ile nie najważniejszym momentem w karierze. Dla uhonorowanej tą prestiżową nagrodą Emmy Stone owa chwila była tym istotniejsza, że cenne trofeum otrzymała z rąk Leonardo DiCaprio, w którym latami się podkochiwała. "Obejrzałam 'Titanica' w kinie siedem i pół razy. W moim pokoju wisiało jego zdjęcie z autografem, które dostałam w prezencie na urodziny, kiedy miałam jakieś 12 lat. Był miłością mojego życia" - wyznała gwiazda.

​Emma Stone i Leonardo DiCaprio na oscarowej gali w 2017 roku /Eddy Chen / Contributor /Getty Images

Reklama

Nagroda przyznawana przez Amerykańską Akademię Filmową uchodzi za najważniejsze wyróżnienie, jakie może otrzymać aktor. Do uhonorowanych Oscarem wykonawców w 2017 roku dołączyła Emma Stone, którą doceniono wówczas za jej występ w musicalu "La La Land".



Reklama

Jak wspomina gwiazda filmów "Birdman" i "Służące", chwila wręczenia cennego trofeum była dla niej ekscytującym doświadczeniem nie tylko dlatego, że stanowiła ukoronowanie jej pracy - moment ów okazał się wyjątkowy także ze względu na osobę, z rąk której otrzymała nagrodę. Mowa o Leonardo DiCaprio. Goszcząc w programie "The Jess Cagle Show", aktorka ujawniła, że gdy była nastolatką, gwiazdor "Titanica" był obiektem jej westchnień.



"Obejrzałam 'Titanica' w kinie siedem i pół razy. W moim pokoju wisiało jego zdjęcie z autografem, które dostałam w prezencie na urodziny, kiedy miałam jakieś 12 lat. Był miłością mojego życia. Kiedy wchodziłam na scenę, żeby otrzymać Oscara z rąk Leo, pomyślałam, że to chyba najbardziej surrealistyczny moment w moim życiu. Nie mogłam uwierzyć, że to się dzieje naprawdę" - zdradziła Stone.



Emma Stone: Nie chciała być blondynką 1 / 8 Emma Stone jest wielbicielką The Beatles, nawet odwiedziła kiedyś Paula McCartneya w domu. Jej ulubioną piosenką Beatlesów jest "Blackbird". To nie wszystko: aktorka ma w związku z tym wytatuowane na nadgarstku ślady zostawiane przez ptaka. A autorem projektu jest... sam Paul McCartney. Źródło: Getty Images Autor: Emma McIntyre udostępnij

I dodała, że choć od pamiętnej oscarowej nocy minęły już cztery lata, wspominając ceremonię wciąż czuje podobną ekscytację. "To, że akurat on wręczał mi nagrodę, było dla mnie z całą pewnością najbardziej szalonym przeżyciem. Ilekroć go widzę, czuję, że wciąż jestem tą 12-letnią zakochaną dziewczynką" - wyznała aktorka.

Laureatka Oscara zaznaczyła, że DiCaprio był dla niej wzorem do naśladowania i aktorską inspiracją. "Odkąd pamiętam, bardzo go podziwiałam. Uważam, że jest fantastycznym aktorem. Obejrzałam wszystkie jego filmy" - zaznaczyła, nie kryjąc zachwytu Stone.



Leonardo DiCaprio: Ostatni z wielkich 1 / 17 Za kilkanaście lat jego nazwisko będziemy wymieniac jednym tchem z wielkimi Hollywood: Alem Pacino, Robertem De Niro oraz Dustinem Hoffmanem. Obchodzący dziś 40. urodziny Leonardo DiCaprio udowodnił już jednak nie raz, że potrafi zagrać w dosłownie wszystko. Aby dogonić słynnych poprzedników, brakuje mu chyba tylko Oscara (ma na koncie aż 4 nominacje). Po raz pierwszy na kinowym ekranie oglądaliśmy go jednak w w 1991 roku w komediowym horrorze sci-fi "Critters 3". Źródło: materiały prasowe udostępnij

Ale choć ceni wszystkie role swojego dawnego obiektu westchnień, szczególnym sentymentem darzy jego występ we wspomnianym "Titanicu", który zagwarantował 22-letniemu wówczas gwiazdorowi międzynarodową popularność i przyniósł mu pierwszą nominację do Złotego Globu. "W mojej głowie na zawsze pozostanie Jackiem Dawsonem. Po prostu już zawsze nim będzie" - dodała Stone.