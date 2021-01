32-letnia amerykańska aktorka, zdobywczyni Oscara Emma Stone jest w ciąży. Zagraniczne media opublikowały zdjęcia gwiazdy z wyraźnie zaokrąglonym brzuszkiem.

Emma Stone będzie mamą /Stefania D'Alessandro/WireImage /Getty Images

To będzie pierwsze dziecko 32-letniej gwiazdy. W roli rodzica zadebiutuje też narzeczony artystki - Dave McCary.



Wiadomość o ciąży Emmy Stone długo nie przedostawała się do mediów. Gwiazdę w zaawansowanej ciąży, przechadzającą się ulicami Los Angeles, uchwycili fotoreporterzy. Zdjęcia wyciekły do mediów społecznościowych.



Emma Stone jest związana z amerykańskim twórcą filmowym Dave'em McCarym od 2017 rok. Para zaręczyła się w grudniu 2019 roku.



Amerykańska aktorka znana jest m.in. z filmów "Służące", "Niesamowity Spider-Man" i "La La Land". Za pierwszoplanową rolę w tym ostatnim filmie otrzymała w 2017 roku Oscara.