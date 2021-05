Emma Stone: "Cruella"? Tego nie mogłam zrobić

Od 28 maja na ekranach polskich kin można oglądać film "Cruella", który opowiada o młodych latach tytułowej bohaterki. W roli Cruelli de Mon występuje w nim Emma Stone ("Faworyta"). Aktorka wyznała, że w stworzeniu postaci demonicznej Cruelli przeszkodził jej zakaz palenia, który do swoich produkcji wprowadziło studio Disneya.

Cruella de Mon to postać znana nie tylko ze swojego zamiłowania do dalmatyńczyków i ich nakrapianych futer, ale też z długiej cygarniczki, której używa do palenia papierosów. Właśnie z taką cygarniczką można ją było zobaczyć w animowanym filmie Disneya "101 dalmatyńczyków" z 1961 roku, jak również w aktorskiej wersji tego filmu, w którym w tę postać wcieliła się Glenn Close. Tym razem jednak Cruella pokaże się na dużym ekranie bez cygarniczki. A wszystko za sprawą zakazu palenie w filmach Disneya.



Ów zakaz został wprowadzony jeszcze w 2007 roku. W 2015 został on rozszerzony o inne studia należące do koncernu Disneya, tj. Lucasfilm, Pixar i Marvel. W myśl tego zakazu w produkcjach tych wytwórni nie można pokazywać wyrobów tytoniowych i postaci palących papierosy czy fajkę. Zakaz palenia w produkcjach Disneya nie jest niczym wyjątkowym, inne studia filmowe też starają się unikać promocji wyrobów tytoniowych w swoich produkcjach. Mimo to Emma Stone miała nadzieję, że będzie mogła potrzymać w "Cruelli" kultową cygarniczkę.

"Nie jest to dozwolone w 2021 roku. W filmach Disneya panuje zakaz palenia papierosów na ekranie. Było to dla mnie ciężkie, że nie mogłam mieć przy sobie tej cygarniczki. Byłam podekscytowana tym, że będzie mi towarzyszył zielony kłąb dymu, ale było to niemożliwe. Nie chcę promować palenia, z drugiej strony nie staram się też promować obdzierania ze skóry szczeniaczków" - skomentowała Emma Stone w wywiadzie dla "The New York Timesa", odnosząc się do drugiego znaku rozpoznawczego dorosłej Cruelli. Ambicją de Mon jest bowiem uszycie sobie futra ze skór dalmatyńczyków.

Film "Cruella" Craiga Gillespiego opowiada o buntowniczych początkach jednego z najbardziej znanych i modnych kinowych złoczyńców, legendarnej Cruelli de Mon. Jego akcja rozgrywa się w Londynie w trakcie punkrockowej rewolucji lat 70. Estella, bystra i kreatywna dziewczyna, jest zdeterminowana, by zyskać sławę dzięki swoim projektom modowym. Zaprzyjaźnia się z parą młodych złodziei i razem żyją na londyńskich ulicach. Pewnego dnia talent Estelli przyciąga wzrok baronowej von Hellman, legendy mody, granej przez dwukrotną zdobywczynię Oscara Emmę Thompson - czytamy w oficjalnym opisie filmu "Cruella".