Emma Stone: Cruella jak Joker?

Gwiazdę filmów „La La Land” i „Birdman” zobaczymy wkrótce w prequelu kultowej komedii „101 dalmatyńczyków”. Po udostępnieniu intrygującego zwiastuna nadchodzącej produkcji, spora część fanów dostrzegła podobieństwo łączące Cruellę De Mon w interpretacji Stone oraz Jokera, w którego wcielił się Joaquin Phoenix. Choć porównanie to schlebia aktorce, jak sama przyznaje, czuje się nim nieco onieśmielona.

Emma Stone: Chciałabym być bardziej podobna do Joaquina Phoenixa / Steve Granitz/WireImage /Getty Images

Fani aktorskiego talentu Emmy Stone niecierpliwie wyczekują nowej produkcji z jej udziałem. Mowa o "Cruelli" - prequelu kultowej komedii "101 dalmatyńczyków" z 1996 roku. Film ukaże lata młodości ekstrawaganckiej miłośniczki futer Cruelli De Mon, która jest jednym z najczarniejszych charakterów z produkcji Disneya. W oryginalnym filmie, będącym adaptacją bestsellerowej książki Dodie Smith, w tę postać wcieliła się Glenn Close, która za swoją błyskotliwą kreację zdobyła nominacje do Złotego Globu, Saturna i Satelity. Przed Stone stanęło zatem nie lada wyzwanie. Czy nagrodzonej Oscarem za występ w filmie "La La Land" aktorce uda się dorównać sławnej poprzedniczce, przekonamy się już pod koniec maja, gdy "Cruella" trafi na ekrany kin.

W sieci pojawił się tymczasem zwiastun produkcji ukazujący Cruellę jako fankę stylu punk, która postanawia zostać projektantką mody. Film ma wyjaśnić, skąd wzięła się nienawiść bohaterki do futrzastych stworzeń. W komentarzach na temat pierwszej zapowiedzi nadchodzącego prequela "101 dalmatyńczyków" dominują zachwyty - fani podkreślają, że twórcy dokonali słusznego wyboru, obsadzając w roli diabolicznej Cruelli gwiazdę "Birdmana".



Niektórzy dostrzegli nawet podobieństwo łączące ikoniczną postać w interpretacji Stone oraz innego kultowego złoczyńcę Jokera, w którego w filmie pod tym samym tytułem wcielił się przed dwoma laty Joaquin Phoenix, zdobywając za tę rolę statuetkę Oscara. Choć porównanie to schlebia Stone, jak sama przyznaje, czuje się nim nieco onieśmielona.



"Nie śmiałabym choćby w najmniejszym stopniu porównywać się do Joaquina Phoenixa. Ale prawdę mówiąc, chciałabym być bardziej podobna do niego" - stwierdziła skromnie aktorka w wywiadzie udzielonym magazynowi "Total Film". I dodała, że historia Cruelli pod wieloma względami różni się od filmowej opowieści o Jokerze.



Podobnego zdania jest reżyser nadchodzącej produkcji, Craig Gillespie. "Istnieje pewne podobieństwo między tymi dwoma filmami. Cruella, podobnie jak Joker, mierzy się z trudnymi doświadczeniami, które wpływają na to, kim się staje. Ale to jest odrębna historia, opowiedziana w inny sposób. Jest tu dużo zabawy, dużo humoru i droczenia się z widzem, co odróżnia 'Cruellę' od 'Jokera'. Chcieliśmy okazać mroczną stronę tej bohaterki, ale nie pozbawiając filmu żartobliwego tonu" - zaznaczył reżyser. Polska premiera obrazu zaplanowana jest na 28 maja.

