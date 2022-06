Dla Emmy Roberts rola w filmie "Madame Web" będzie pierwszą rolą w komiksowym filmie Marvela. Aktorka niedawno skończyła zdjęcia do komedii romantycznej "Maybe I Do", w której partnerują jej Diane Keaton , Susan Sarandon i Richard Gere . Będzie ją można zobaczyć również w kolejnym sezonie serialu "American Horror Story".

Komiksowa Madame Web to ślepa, sparaliżowana, starsza kobieta cierpiąca na przewlekłą chorobę autoimmunologiczną wymagającą podłączenia do systemu podtrzymywania życia przypominającego pajęczynę. Z powodu wieku i choroby, Madame Web nigdy aktywnie nie walczyła ze złoczyńcami. Dlatego też pojawiają się podejrzenia, że filmowa ekranizacja tych komiksów opowie, o czymś innym. Źródła, na które powołuje się portal "Deadline" twierdzą, że można spodziewać się filmu podobnego do opowieści o Doktorze Strange'u.

Będące w posiadaniu praw do komiksów z uniwersum Spider-Mana, studio Sony ma za sobą udany rok. Wyprodukowany przez nie film "Spider-Man: Bez drogi do domu" został najbardziej kasowym filmem 2021 roku z zyskiem blisko dwóch miliardów dolarów. Całkiem nieźle poradził sobie również inny komiksowy film studia, "Venom 2: Carnage" , na którego koncie znalazło się pół miliarda dolarów. W świetle tych sukcesów, klapa komiksowego "Morbiusa" z Jaredem Leto nie była tak dotkliwa.

