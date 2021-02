Emma Roberts: Być sobą

Chociaż Emma Roberts wywodzi się z aktorskiej rodziny, na swoją pozycję musiała zapracować samodzielnie. "Wiele osób myśli, że żyję w cieniu Julii. Nie jest tak, bo nie staram się nią być. Jestem sobą i robię to, co chcę" - odpowiada, gdy ludzie próbują ją porównywać ze sławną ciotką. Emma udowodniła swój talent występami w filmach "Krzyk 4", "Zło we mnie" oraz serialu antologicznym "American Horror Story". 10 lutego 2021 roku aktorka obchodzi 30. urodziny.

Emma jest córką Erica Robertsa, aktora charakterystycznego, i bratanicą Julii Roberts, zdobywczyni Oscara za rolę w "Erin Brokovich". Jako dziecko towarzyszyła ojcu i ciotce na planach filmowych. Już wtedy wiedziała, że chce iść w ich ślady. W wieku 9 lat wygrała swój pierwszy casting. W "Blow" (2001) zagrała córkę głównego bohatera, handlarza kokainą, w którego wcielił się Johnny Depp.



"Byłam taka młoda. Nie zdawałam sobie sprawy, że występuję obok jednego z najlepszych aktorów w historii" - wspominała później. Rozpoznawalność przyszła w 2004 roku, gdy Roberts otrzymała główną rolę w "Nieidealnej" (2004-2007), serialu komediowym dla młodzieży stacji Nickelodeon. Produkcja skupiała się na szkolnym i rodzinnym życiu nastoletniej Addie, która pisała piosenki dotyczące jej przemyśleń i trosk.

W kolejnych latach Emma stała się gwiazdą filmów dla młodzieży. W "Akwamarynie" (2006) zagrała dziewczynę, która zaprzyjaźnia się z syrenką. Z kolei w "Nancy Drew i tajemnicach Hollywood" (2007) wcieliła się w nastoletnią detektyw.



Z czasem zaczęła szukać bardziej wymagających ról. "Sezon na kleszcza" (2008) opowiadał o relacji dwójki nastolatków, granych przez Roberts i Kierana Culkina, których rodzice nawiązują romans. Film otrzymał nagrody FIPRESCI podczas Międzynarodowego Festiwalu w Toronto. W tragikomedii "Całkiem zabawna historia" (2010) wykreowała postać młodej pacjentki oddziału psychiatrycznego, która trafiła tam z powodu samookaleczeń.



Główna rola w "Krzyku 4" (2011), kolejnej odsłonie samoświadomych horrorów, także okazała się dla Roberts odejściem od dotychczasowego wizerunku. Młoda aktorka zagrała Jill, kuzynkę Sidney - głównej bohaterki poprzednich części cyklu. W czwartym "Krzyku" postaci ze wcześniejszych odsłon wracają do miasteczka Woodsboro, w którym znów dochodzi do makabrycznych zbrodni. Tam konfrontują się z grupą swoich nastoletnich następców, odzwierciedlających ich postawy. Roberts nie ukrywała, jak bardzo zależało jej na roli Jill. "Uwielbiam tę serię. Jestem ogromną fanką Wesa Cravena i wiedziałam, że skoro zdecydował się wyreżyserować ten film, to będzie on dobry" - mówiła w rozmowie z serwisem Collider. Ostatecznie "Krzyk 4" zebrał dobre recenzje, a krytycy chwalili Roberts za świetne oddanie podwójnej natury jej postaci.

W 2012 roku, na planie filmu "Tylko dla dorosłych", Emma poznała aktora Evana Petersa, z którym wkrótce się związała. Ich związek nie należał do najspokojniejszych. Uwagę prasy przykuł incydent, do którego doszło w 2013 roku podczas pobytu pary w hotelu w Quebecu. Z ich pokoju zaczęły dochodzić odgłosy świadczące o ożywionej kłótni, a później także rękoczynach. Na miejsce wezwano policję, która zastała Petersa i Roberts chwilę po szamotaninie. Ponieważ aktor miał widoczny uraz w postaci krwawiącego nosa, Emma została zatrzymana na kilka godzin. Zwolniono ją, gdy Peters nie zdecydował się wnieść oskarżeń. Para wydała później oświadczenie, w którym zapewniła, że pracuje nad rozwiązaniem swoich problemów, a sam incydent nazwała "niefortunnym nieporozumieniem". W marcu 2014 roku w mediach pojawiła się informacja o ich zaręczynach, jednak w 2019 roku serwisy plotkarskie powiadomiły o ich rozstaniu.

Po sukcesie "Krzyku 4" Roberts nie zakończyła swej przygody z kinem grozy. W 2013 roku dołączyła do obsady trzeciego sezonu serialu antologicznego "American Horror Story" o podtytule "Sabat" (2013). Zagrała popularną hollywoodzką aktorkę, która odkrywa, że jest czarownicą. W kolejnych latach Roberts wystąpiła jeszcze w czterech sezonach serialu, w trzech z nich w roli głównej. Otrzymała także angaż w kolejnym projekcie twórców "ASH". "Królowe krzyku" (2015-2016) stanowiły pastisz horrorów o psychopatycznych mordercach. Roberts wcieliła się w egoistyczną przewodniczącą studenckiego bractwa.