Emma Corrin nie oglądała filmów Marvela. Teraz wystąpi w jednym z nich

Oprac.: Justyna Miś Wiadomości

Wielką tajemnicą otoczona jest powstająca właśnie trzecia część "Deadpoola". O filmie wiadomo jedynie, że spotkają się w nim tytułowy bohater grany przez Ryana Reynoldsa oraz Wolverine, w którego wcieli się Hugh Jackman. W obsadzie jest też znana z serialu "The Crown" Emma Corrin, która zagra przeciwniczkę obu wspomnianych superbohaterów. Aktorka miała wiele wątpliwości przed dołączeniem do obsady filmu. Nie ogląda bowiem filmów Marvela i nie miała pojęcia, o co chodzi w produkcjach Kinowego Uniwersum Marvela.

Emma Corrin /Rich Fury /Getty Images