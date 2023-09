Emilian Kamiński: "Żył za pięciu"

Emilian Kamiński odszedł 26 grudnia 2022 roku po długiej i ciężkiej chorobie. Miał 70 lat. Zmarł przy rodzinie w swoim domu w Józefowie, o czym poinformował Teatr Kamienica. Kamiński był założycielem tego warszawskiego teatru, a także jego dyrektorem aż do swojej śmierci.

Jak wspominała żona aktora, Justyna Sieńczyłło, był przyzwyczajony do ciężkiej pracy i walki z własnymi słabościami, a do życia i pracy pochodził zadaniowo. Teatr Kamienica był spełnieniem jego marzeń.

"On był warsztatowcem. Nie było jednego spektaklu, żeby nie siedział w garderobie i żeby nie powtarzał całej roli i nie przygotowywał sobie oddechu. Żył za pięciu. Uważał, że dożyje setki. Od dziecka był przyzwyczajony do bardzo ciężkiej pracy. Zaczynał od fizycznej pracy, którą wykorzystał przy budowie teatru, czyli w budowlance, jako nastolatek. Potem jeździł pracować do Anglii, wszytko wykorzystał, budując to miejsce. Poświęcił temu miejscu 20 lat swojego życia i całe swoje zdrowie" - mówiła aktorka.

"Teatr Kamienica": Sala poświęcona pamięci aktora

Zdjęcie Emilian Kamiński, Justyna Sieńczyłło / Mieczyslaw Wlodarski/Reporter / East News

Po śmierci Emiliana Kamińskiego, Justyna Sieńczyłło przejęła jego obowiązki w Teatrze Kamienica, gdzie aktor przez wiele lat pełnił funkcję dyrektora. 19 września 2023 roku odbyło się oficjalne otwarcie sali poświęconej Emilianowi Kamińskiemu. Jest to pierwsza scena w Teatrze Kamienica, która do tej pory działa pod nazwą "Elitarna".



W środku znalazło się miejsce na wiele pamiątek po aktorze. "Aby uczcić pamięć Emiliana Kamińskiego, twórcy Teatru Kamienica dziś uroczyście otwarto scenę pod jego imieniem. To była pierwsza scena tego teatru i dotychczas działała pod nazwą Elitarna. Znajdziecie w środku pamiątki po zmarłym aktorze, zdjęcia, instrumenty, dyplomy, nagrody" - można było przeczytać w sieci.